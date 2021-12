Das sind die sensationellen Siegerfotos von Red Bull Illume 2021

Zum Abschluss der bereits sechsten Ausgabe wurde der US-Fotograf Will Saunders im Zuge einer besonderen Zeremonie zum Gesamtsieger des Red Bull Illume Image Quest 2021 gekürt. Er ist verantwortlich für das Bild des Kletterers Jake Talley, der von einer turmhohen Felswand stürzt. Zuvor hatte Saunders mit seinem Foto außerdem in der Kategorie "Masterpiece by SanDisk Professional" den ersten Preis gewonnen.

Über das höchst-spektakuläre Bild (oben zu sehen), das in Indian Creek in Utah, USA, aufgenommen wurde, meinte Saunders: "Ich habe Jake gebeten, eine kraftvolle Bewegung beim Fallen auszuführen und nicht in die klassische Fallposition zu gehen. So konnte ich ein Foto machen, das sich von den meisten anderen Kletterfotos, die man so sieht, abhebt."

Bei Red Bull Illume werden herausragende Arbeiten von Fotografen und Content Creators aus der ganzen Welt präsentiert. Die Teilnehmer und Fans haben sich bereits seit Wettbewerbsstart 2021 am 1. März auf die Enthüllung der Bilder gefreut, während eine Jury aus 53 Fotoredakteuren und -experten die Aufgabe hatte insgesamt 41.447 Einreichungen zu prüfen.

Alle Siegerfotos in den unterschiedlichen Kategorien und die faszinierenden Geschichten hinter den Aufnahmen gibt es hier. Sehet und staunet! 📸

Best of Instagram by Lenovo

In dieser Doppelkategorie wurde der spanische Fotograf Yhabril für seine Silhouetten-Aufnahme eines Skifahrers und eines Snowboarders vor dem leuchtenden Mond prämiert. Außerdem erhielt der Brasilianer Bruno Diego Cavalcante den Preis (in "bewegte Bilder") für sein Video der Skateboarderin Sara Watanabe in Rio de Janeiro.

Yhabril kommentierte: "Man muss einfach den richtigen Moment abwarten und Vertrauen in die Rider haben, den Sprung und den Handplant genau zu synchronisieren. Unglaublicherweise haben wir es schon beim zweiten Versuch perfekt geschafft."

Cavalcante beschrieb sein Werk wie folgt: "Aterro do Flamengo ist eine der atemberaubendsten Naturschönheiten von Rio de Janeiro. Es ist ein großartiger Ort für Outdoor-Sportarten."

RAW by Leica

In dieser Kategorie holte sich Bruno Long die Krone für seine Aufnahme des Mountainbikers Dylan Siggers, der durch eine von der Sonne durchdrungene Staubwolke fährt.

Warum genau diese Kategorie so gut zu seinem Stil passt, erklärt er hier: "Meine Philosophie ist es, mit meiner Kamera nach wirklich authentischen Momenten zu suchen, und ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, sowohl die Weiten der Welt als auch meine unmittelbare Umgebung zu erkunden, um sie zu finden."

Red Bull Illume 2021 – "Best of Instagram by Lenovo"-Sieger © Yhabril/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "RAW by Leica"-Sieger © Bruno Long/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Playground by WhiteWall"-Sieger © Markus Berger/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Lifestyle by COOPH"-Sieger © Carolin Unrath/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Emerging by Black Diamond"-Sieger © Victoria Kohner-Flanagan/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Creative by Skylum"-Sieger © Jan Kasl/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Innovation by EyeEm"-Sieger © Thomas Monsorno/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Energy by Red Bull Photography"-Sieger © Rod Hill/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – "Masterpiece by SanDisk Professional"-Sieger © Will Saunders/Red Bull Illume 2021 Best Mountain Photo by Black Diamond-Sieger © Colin Wiseman/Red Bull Illume 2021

Photo Story

In dieser brandneuen Kategorie gewann Philipp Klein Herrero für seinen kreativen Stop-Motion-Edit, in dem er einen "Berg" in seiner Wohnung erklimmt und Ski fährt.

"Ich habe ein paar Tage damit verbracht, herauszufinden, ob es überhaupt möglich war", erinnert sich der in Barcelona lebende Fotograf, der auch Wurzeln in Deutschland hat. "Schließlich fixierte ich meine Kamera an der Decke, warf mich in meine Skiausrüstung und begann zu fotografieren -- Bild für Bild.

Playground by WhiteWall

In dieser Kategorie überzeugte der österreichische Fotograf Markus Berger mit seiner Aufnahme des Wakeboarders Dominik Hernler , der sich in einen Gletscherbach im Inneren eines Gletschers wagte.

"Rein fotografisch war das eine extreme Challenge", sagte Berger, der für den Schnappschuss mehr als drei Stunden im eiskalten Wasser verbrachte. "Direkt nach dieser Aufnahme schaltete sich die Kamera ab und funktionierte drei Tage lang nicht mehr!"

Lifestyle by COOPH

"Lifestyle by COOPH" holte sich Carolin Unrath mit einem Bild des Surfers Andi Müllner, der in der vollen Surfer-Montur auf dem Bahnsteig in München auf die U-Bahn wartet.

"Ich liebe es einfach, die Münchner Eisbachwellen-Surfer in der ganzen Stadt zu sehen", so Unrath.

Emerging by Black Diamond

Die US-amerikanische Fotografin Victoria Kohner-Flanagan hat für dieses Foto einen Kletterer an einer nahezu strukturlosen Felswand abgelichtet -- und das hat sich gelohnt!

"Ich sah die Griffe selbst dann noch nicht als ich per Fixseil hinaufstieg, um mich in Position zu bringen", sagte sie. "Auf dem Weg nach oben über die blanke Wand machte Jack Nugent kurz Rast -- und zwar ohne sich mit den Händen festzuhalten. Als ich abdrückte verschwand jeglicher Zweifel aus seinem Gesicht."

Creative by Skylum

In dieser Kategorie gewann der tschechische Fotograf Jan Kasl mit seinem Foto eines Skateboarders in einer Spirale -- eine optische Täuschung, die durch die Technik der erzwungenen Perspektive entsteht.

Kasl sagte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich es noch ein bisschen weiter treiben konnte und versuchte die Realität zu verbiegen und den Athleten in eine absolut surreale Umgebung zu setzen."

Innovation by EyeEm

Der Italiener Thomas Monsorno wurde von der Jury für sein Bild des Alpinisten Dani Arnold beim "Klettern" auf dem zugefrorenen Baikalsee in Russland ausgezeichnet.

"Der sibirische Winter bietet zugleich schwierige als auch faszinierende Bedingungen", sagte Monsorno. "Durch das dicke Eis des tiefsten Sees der Welt zu blicken, war ein außergewöhnliches und absolut unvergessliches Erlebnis."

Energy by Red Bull Photography

In der Kategorie "Energy by Red Bull Photography" siegte Rod Hill mit seinem Foto des Kajakfahrers River Mutton, der spektakulär durch eine Stromschnelle an den Huka Falls in der neuseeländischen Heimat des Fotografen bricht.

Der Schnappschuss von Hill entstand durch einen glücklichen Zufall, gerade als Mutton beschloss, nach der Session noch einen allerletzten Versuch zu wagen: "Ich hatte keine Zeit mehr vom normalen Spot zu starten, also habe ich es einfach von einem anderen Winkel versucht. Plötzlich war das Licht so stark, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte, und ich wusste sofort, dass es funktionieren würde."

Neben den 10 regulären Kategorien bei Red Bull Illume wurde auch ein Preis für "Best Mountain Photo by Black Diamond" an den US-Fotografen Colin Wiseman für seine Aufnahme des Snowboarders Eric Jackson in der traumhaften Berglandschaft von Alaska verliehen.

Die Gewinner von Red Bull Illume wurden dieses Jahr auf Instagram Live und auf redbullillume.com bekannt gegeben, somit konnten Fans auf der ganzen Welt erstmals live dabei sein.

Du hast genauso wie wir noch nicht genug von den Fotos? Kein Problem! Mit der abschließenden Preisverleihung in Aspen Snowmass wurde auch die erste Station der Red Bull Illume Exhibit Tour eröffnet, bei der die Meisterwerke der Finalisten im Großformat für die Öffentlichkeit zu sehen sind.

Die Tournee soll im Jahr 2022 Hauptstädte und kulturelle Zentren rund um den Globus besuchen. Alle Stationen werden auf redbullillume.com angekündigt.