Red Bull Joyride: Die besten Runs aller Zeiten

2019 zurück -- und zwar mit Stil! Emil Johansson gewann beim Joyride 2019 in spektakulärer Manier sein erstes großes Slopestyle-Event. Während seines Runs verkündeten die Kommentatoren: "Emil wurde als eine der ganz großen Zukunftshoffnungen gehandelt -- er hat so viel Potenzial". Damals wussten sie noch nicht, wie sehr sie mit dieser Aussage ins Schwarze trafen...

Watch Nicholi Rogatkin's winning run in Whistler, Canada in the Crankworx Slopestyle World Championship 2018.