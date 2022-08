Alles, was du über Red Bull Joyride und Crankworx Whistler wissen musst

Das zweite Crankworx-Festival steht in den Startlöchern, dieses Mal erleben wir die Mountainbiking-Power endlich wieder direkt aus Whistler in Kanada. Es ist schon eine Weile her; einen Wettbewerb in Whistler bekamen wir zuletzt im August 2019 zu sehen , womit sich die die Fans, Athleten und die Crankworx-Organisatoren diesmal ganz besonders darauf freuen.

Wie üblich steht auch 2022 Red Bull Joyride im Mittelpunkt des Crankworx-Festivals, das in diesem Jahr mit seinem zehnjährigen Jubiläum ganz besonderen Charakter mit sich bringen wird.

Es wird sich bei Crankworx Whistler wieder eine Menge tun, so viel ist klar. Wir liefern dir die wichtigsten Infos zum Zeitplan, zu anderen Liveübertragungen neben Red Bull Joryide auf Red Bull TV, zu den neuen Kurs-Features und zu den Athleten, die beim ikonischen Event an den Start gehen.

01 Crankworx Whistler 2022 - Das Programm

Red Bull Joyride

Red Bull Joyride wird in diesem Jahr am Samstag, den 13. August in Whistler ausgetragen. Die Finals erlebst du an diesem Tag live ab 01:30 Uhr auf Red Bull TV.

Daneben liefert dir Red Bull TV die folgenden Wettbewerbe live ins Wohnzimmer:

02 Was macht Red Bull Joyride als Slopestyle-Contest so besonders?

Whistler ist zweifellos jener Ort, an dem Slopestyle seine Wurzeln hat, womit die Ehrfurcht, mit der die Athleten und die Fans auf Red Bull Joyride blicken, kaum überrascht. Das Event am legendären "Bone Yard" im Whistler Bikepark ist damit eines, das jede Slopestyler unbedingt gewinnen möchte, während das Publikum für die adäquate elektrisierende Atmosphäre sorgt.

Der "Bone Yard" bei Red Bull Joyride ist einzigartig! © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

Für ungläubiges Staunen sorgt zunächst vor allem die schiere Größe des "Bone Yards". Kein Video und kein Foto da draußen werden der Erfahrung vor Ort gerecht. Du musst die Location selbst erleben! Dort mit dem Bike zu fahren, widerspricht von außen betrachtet jeglicher Vernunft - und dabei noch riskante Trickkombinationen hinzulegen, wie das die Rider mit ihren Bikes machen, sowieso!

Red Bull Joyride verzaubert die Crowd! © Reuben Krabbe

03 Die Features des Red Bull Joyride-Kurses 2022

Es wird der erste Red Bull Jyoride-Contest seit 2019 sein. In jenem Jahr wurde die Strecke neu designt , um für mehr Flow und spannendere Features zu sorgen. Die Athleten zeigten sich darüber sichtlich erfreut.

So sah die Location 2019 aus! © Guy Fattal/Red Bull Content Pool

In diesem Jahr werden wir ein neues Feature zu sehen bekommen: "the Sphere"! Es wurde zum ersten Mal in der Joyride-Geschichte von Fans gewählt. Diese hatten die Chance, sich zwischen vier Features, die für Brandon Semenuks Edit "Realm" designt wurden, zu entscheiden und für ihren Favoriten zu voten. Am Ende setzte sich "The Sphere" durch. Das Feature besteht aus einer Skatepark-inspirierten Bowl, die über einer Hip platziert ist, womit es zum zentralen Puzzlestück innerhalb des schnellen und flüssigen Slopestyle-Kurses wird.

Red Bull Joyride - Streckenkarte 2022 © Red Bull

04 Wen du bei Red Bull Joyride auf der Rechnung haben solltest

Wie zu erwarten, werden insgesamt 15 Rider bei Joyride antreten. Bestätigt sind bisher Emil Johansson , Erik Fedko , Timothé Bringer, Nicholi Rogatkin, Dawid Godziek , Tomas Lemoine, Griffin Paulson, Lucas Huppert, Thomas Genon , Max Fredriksson, Torquato Testa, Paul Couderc, Szymon Godziek und David Lieb.

Johansson ist wenig überraschend jener Rider, den es zu schlagen gilt, nachdem er seit seinem Red Bull Joyride-Titel im Jahr 2019 ganze sieben Crankworx Slopestyle-Events in Folge gewinnen konnte. Seine siegreiche Performance siehst du unten. Fedko und Bringer gelang es beim letzten Crankworx Slopestyle-Contest in Innsbruck im Juni dieses Jahres jedoch, Johansson gehörig unter Druck zu setzen, womit der Schwede im Bone Yard sein absolut Bestes zeigen muss, um seine Siegsträhne fortsetzen zu können.

05 Wer tritt bei Crankworx Whistler noch an?

Einige Slopestyle-Athleten werden in mehreren Whistler-Events zu sehen sein, etwa Lemoine, Leib, Genon und Paulson. Sie kämpfen darum, Punkte einzustreichen, um am Ende den Titel "King of Crankworx" (der über alle vier Crankworx-Events ausgetragen wird) einzustreifen.

Niels Bensink aus der Niederlande führt die Gesamtwertung momentan mit 136 Punkten an, nur einen Punkt vor Lemoine, während der Kanadier Bas van Steenbergen auf dem dritten Platz liegt. Bei den Damen übernahm die österreichischen Downhill-Athletin Vali Höll mit 180 Punkten die Führung. Caroline Buchanan ist mit 170 Punkten Zweite, während Jordy Scott mit 163 Punkten auf Rang drei platziert ist. Höll wird in Whistler nicht dabei sein, womit wir in der Queen-Wertung nach dem 14. August wohl eine neue Führende zu sehen bekommen werden.

Die Damenbewerbe sind mittlerweile übrigens heiß umkämpft: 2019 wurde in Whistler zum ersten Mal ein offizieller Speed and Style-Contest für Damen ausgetragen - seitdem sorgten Athletinnen wie Robin Goomes, Harriet Burbidge-Smith und Buchanan dafür, dass sich diese in jeglicher Hinsicht weiterentwickeln, womit du dir sicher sein kannst, dass diese Events beim Publikum einiges an Aufmerksamkeit erregen und Spannung generieren werden.

Die Liste der Athletinnen und Athleten für die jeweiligen Competitions findest du hier .

Backflips kann Robin Goomes wie keine andere © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 Recap: Ein Rückblick auf Crankworx Innsbruck 2022

Der erste Crankworx-Stopp in diesem Jahr war im Juni in Innsbruck. Die gesamte Action der Slopestyle-, Dual Slalom-, Speed and Style-, Pumptrack- und Downhill-Events erlebest du zusammengefasst hier:

