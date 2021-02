MotoGP™ 2021: So WOW ist die neue KTM RC16 von Red Bull KTM!

Am 28. März 2021 starten wir in die neue Saison, genau dann werden die neuen Farben auf dem Losail International Circuit in Katar ihr Debüt feiern. Die Ziele von KTM Factory Racing für das neue Jahr sind klar definiert: das Team in der Konstrukteurs-Wertung in die Top-3 zu bringen und die großartige Ausbeute von drei Pole-Positions, neun Podiumsplatzierungen und drei Siegen zu erweitern.