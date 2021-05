Das war Red Bull Kumite London - Die Highlights

Das Red Bull Kumite ist mittlerweile eine essenzielle Institution im Street Fighter-Turnierkosmos. Am 22. und 23. Mai kehrte das Event zurück nach London. In der Red Bull Gaming Sphere trafen 16 Top-Spieler aus aller Welt aufeinander. 14 von ihnen wurden eingeladen, 2 konnten sich über einen Last Chance Qualifier für das Event qualifizieren.