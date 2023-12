Red Bull League Of Its Own 2023: Die 7 besten Momente

Red Bull League of Its Own League of Legends-Superstars und Publikumslieblinge kommen nach Berlin. Für ein Event, das seinesgleichen sucht.

Erst vor ein paar Wochen hat T1 sein Vermächtnis als bestes League of Legends Team aller Zeiten mit dem Gewinn der vierten Weltmeisterschaft in ihrem Heimatland Südkorea zementiert. Aber wir dachten, sie könnten noch eine weitere Herausforderung gebrauchen, bevor das Jahr zu Ende geht. Also flogen wir sie nach Berlin, um gegen einige der besten Teams Europas anzutreten, und das alles am selben Tag.

traten die Weltmeister T1, BIG, NNO Old, Karmine Corp, Team Heretics und G2 Esports an einem einzigen Tag gegeneinander an. Aber, um es dem Rekordhalter noch schwerer zu machen, wurde in den ersten vier Spielen des Events jeder Champion, der bereits von einem der beiden Teams in einem der Spiele von T1 ausgewählt worden war, für zukünftige Spiele gesperrt. Das bedeutete, dass zu dem Zeitpunkt, an dem T1 gegen Team Heretics antrat, 30 Champions außer Gefecht gesetzt waren, bevor der Draft überhaupt begonnen hatte.

Im ersten Spiel des Events trat T1 gegen das deutsche Team BIG an, und schon in der Anfangsphase des Spiels sorgte der Kampf zwischen den Top-Lanern für Gesprächsstoff. T1s Weltmeister Choi "Zeus" Woo-je fand sich in einem überraschend schwierigen Match gegen LEC-Veteran Tamás "Vizicsacsi" Kiss wieder, der einst von T1 aus der Weltmeisterschaft geworfen wurde und nun auf Rache aus war.

beschloss, dass er die Champions spielen wollte, die er am besten beherrscht. Also wählte er im zweiten Spiel gegen NNO Old Azir, den Champion, mit dem er bei den Worlds für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Da das Format der Red Bull League of Its Own T1 verbietet, Champions zu wählen, die bereits im Turnier auf dem Rift erschienen sind, war zu erwarten, dass wir einige ungewöhnliche Picks des Teams sehen würden. Doch Weltmeister