Red Bull Levels: Elden Ring zeigt den DLC Shadow of the Erdtree

Gut zwei Jahre ist es nun her, dass Entwickler From Software mit Elden Ring das Genre der Soulslike-Games für immer verändern sollte. Der Rest ist Geschichte: Über 20 Millionen Mal verkaufte sich das Spiel in einem Jahr . Mit 324 Auszeichnungen markiert das Open-World-Action-RPG das Computerspiel mit den meisten Awards und rangiert unter den 30 bestbewerteten Spielen aller Zeiten auf der Plattform Metascore.

' Red Bull Levels ' wagt sich gemeinsam mit Bandai Namco und bekannten Creator:innen in das gefährliche Schattenland, um - genau wie vor rund zwei Jahren - in einem exklusiven Livestream noch vor Release einen ersten Blick auf Elden Ring: Shadow of the Erdtree zu werfen. Das Event wird nicht nur auf dem Red Bull Gaming Twitch Kanal zu sehen sein, sondern auch auf den Kanälen der Creator:innen übertragen. Hier gibt's alle Infos.

Weitere Infos zu Red Bull Levels: Elden Ring findet ihr auf der Event-Website von Bandai Namco .

01 Was ist Red Bull Levels: Elden Ring 2024?

Red Bull Levels presents Elden Ring: Shadow of the Erdtree © Red Bull / Bandai Namco

Befleckte, Elden Ring-Fans und Gamer:innen erhebt euch: Red Bull Levels kehrt im Juni 2024 zurück und liefert in einem einzigartigen Livestream-Event einen Blick auf die kommende Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Und das noch vor dem Release am 21. Juni.

Bekannte Stars aus der Twitch- und YouTube-Szene liefern einen exklusiven Einblick in die kommende Erweiterung, die eines der am sehnlichsten erwarteten Games des Jahres 2024 markiert.

Das Event wird auf verschiedenen Plattformen übertragen, darunter der Red Bull Gaming Twitch-Kanal , sowie auf den Kanälen der teilnehmenden Streamer:innen.

Freut euch auf bekannte Streaming-Größen aus aller Welt, die sich gemeinsam mit ihren Zuschauer:innen an verschiedene Herausforderungen in der kommenden Erweiterung zu Elden Ring wagen.

Was ist LEVELS? Unsere Show ' LEVELS ' liefert einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung. Trefft einige der bekanntesten und innovativsten Entwickler:innen der Szene, die mehr über die Entstehung ihrer Spiele und die Ideen dahinter verraten. Bandai Namco bietet exklusive Einblicke hinter das Schattenland von Elden Ring und zeigt, wie Shadow of the Erdtree entstanden ist.

02 Wann findet Red Bull Levels: Elden Ring 2024 statt?

Zwischen dem malerischen Windmühlendorf und dem nebelbehangenen Seenland Liurnia erhebt sich unser Elden Ring-Event. Nein, Spaß beiseite.

Red Bull Levels presents Elden Ring Shadow Of The Erdtree steigt am 15. Juni 2024 ab 18:00 Uhr CEST in den malerischen Atelier Gardens in Berlin .

Von dort aus liefern wir einen weltweit exklusiven ersten Blick auf die kommende Erweiterung aus der mystischen Welt, die auf der Lore von Fantasy-Buchautor George R.R. Martin beruht und liefern Zuschauerinnen und Zuschauern einen einmaligen Eindruck aus dem neuen Gebiet der Schattenlande und allem, was euch dort erwartet.

Red Bull Levels presents Elden Ring Shadow Of The Erdtree Infos auf einen Blick:

03 Welche Streamerinnen und Streamer sind dabei?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree führt euch über das Zwischenland hinaus in das gefährliche und mystische Schattenland. Natürlich benötigt Red Bull Levels tapfere Streiter:innen, die sich den Herausforderungen stellen.

Freut euch auf einen einzigartigen Ausritt in die düstere Welt des DLC. © Bandai Namco

Glücklicherweise sind einige große Namen dem Ruf gefolgt, um live erste Gehversuche in der neuen Umgebung zu wagen.

Schaut in den kommenden Tagen und Wochen erneut vorbei, wenn wir die Teilnehmer:innen bekanntgeben.

Natürlich braucht es auch erfahrene und mutige Hosts, die durch das actiongeladene Event führen. Niemand geringeres als der erfahrene Esports-Host Keltoum 'Giniro' wird sicher stellen, dass die Premiere des Elden Ring DLC unvergleichlich wird. Als Kommentatoren sind Alex 'Otzdarva' und Nico 'Dinossindgeil' am Start.

04 Was erwartet euch bei dem Event?

Red Bull Levels presents: ELDEN RING Shadow of the Erdtree liefert nicht nur den unzähligen Fans des Action-Rollenspiels einen weltexklusiven ersten Einblick in die neue Erweiterung , sondern wartet auch mit vielen adrenalingeladenen Challenges auf, die die Streamer:innen mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam meistern werden.

Red Bull Levels: Elden Ring zeigt exklusiv neuen Content aus dem Add-On. © Bandai Namco

Freut euch auf exklusive Bosskämpfe aus dem neuen DLC, Erkundung der offenen Welt, Vorstellungen der neuen Waffen, PvP-Herausforderungen und die Premiere des ersten Gameplay-Trailers zu Shadow of the Erdtree .

Wer beim ersten Red Bull Levels: Elden Ring vor rund zwei Jahren dabei war, weiß ungefähr, was einen bei dem Event erwartet.

05 Was ist Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist die erste (und einzige) große Erweiterung zum gefeierten Action-RPG-Hit. Das Add-On erhält eine brandneue Geschichte in der es euch, angeführt vom Himmlischen Miquella , ins Schattenland verschlägt - ein Ort, der vom Erdenbaum verborgen wird und an dem Marika erstmals in Erscheinung trat.

Shadow of the Erdtree führt euch in ein neues Endgame-Gebiet. © Bandai Namco

Lüftet die dunklen Geheimnisse der Welt und diesem seltsamen neuen Land, das es euch erlaubt, nahtlos zwischen den großen Karten hin- und herzuwechseln.

Shadow of the Erdtree bietet dabei jede Menge Neuerungen für Fans des Hauptspiels. Freut euch auf neue Waffen, neue Ausrüstung, Waffentalente und Magie . Wagt euch an neuartige Gegner, intensive Bosskämpfe und Geschichtsstränge, die die spielerischen Freiheiten deutlich erweitern .

Die umfangreiche Erweiterung führt einige neue Spielmechaniken ein. © Bandai Namco

Erscheinen wird Shadow of the Erdtree am 21. Juni auf allen Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel verfügbar ist. Also PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One.