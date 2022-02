Urban Mountainbiking-Action pur: Alle Infos zu Red Bull Cerro Abajo

Wer tritt bei Red Bull Monserrate und Valparaíso an?

Im Mountainbiking gibt es nur wenige Disziplinen, die so spektakulär aussehen wie Urban-Downhill. Bei den Rennen selbst sehen wir die Mountainbiker mit jeder Menge Speed einen Stadtkurs hinunterrasen, auf dem sie Treppen schlucken, sich durch enge Gassen manövrieren, über massive Jumps springen, Dächer und Busse überwinden und manchmal sogar durch Gebäude fahren!

Im Mountainbiking gibt es nur wenige Disziplinen, die so spektakulär aussehen wie Urban-Downhill. Bei den Rennen selbst sehen wir die Mountainbiker mit jeder Menge Speed einen Stadtkurs hinunterrasen, auf dem sie Treppen schlucken, sich durch enge Gassen manövrieren, über massive Jumps springen, Dächer und Busse überwinden und manchmal sogar durch Gebäude fahren!

Im Mountainbiking gibt es nur wenige Disziplinen, die so spektakulär aussehen wie Urban-Downhill. Bei den Rennen selbst sehen wir die Mountainbiker mit jeder Menge Speed einen Stadtkurs hinunterrasen, auf dem sie Treppen schlucken, sich durch enge Gassen manövrieren, über massive Jumps springen, Dächer und Busse überwinden und manchmal sogar durch Gebäude fahren!

in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und Red Bull Valparaíso Cerro Abajo in Valparaíso in Chile. Beide Events finden im Februar 2022 statt und beide siehst du in kompletter Länge auf Red Bull TV. Wir liefern dir alle Infos zu den beiden Urban-Mountainbiking-Spektakel der Superlative!

ABC of... Mountain Biking MTB ist die Königsklasse des Radsports. Hier …

Urban MTB: Alles, was du über Downhill-Rennen in der … Du glaubst, Downhill ist nur etwas für …

Beide Events werden von Red Bull TV live gestreamt. Während Red Bull Monserrate Cerro Abajo am Samstag, dem 5. Februar stattfindet, erleben wir Red Bull Valparaíso Cerro Abajo am Sonntag, dem 27. Februar 2022.

Beide Events werden von Red Bull TV live gestreamt. Während Red Bull Monserrate Cerro Abajo am Samstag, dem 5. Februar stattfindet, erleben wir Red Bull Valparaíso Cerro Abajo am Sonntag, dem 27. Februar 2022.

Beide Events werden von Red Bull TV live gestreamt. Während Red Bull Monserrate Cerro Abajo am Samstag, dem 5. Februar stattfindet, erleben wir Red Bull Valparaíso Cerro Abajo am Sonntag, dem 27. Februar 2022.

Anzumerken ist, dass das Rennen in Valparaíso noch nicht bestätigt stattfindet, da die Covid-Regelungen noch geklärt werden müssen.

Anzumerken ist, dass das Rennen in Valparaíso noch nicht bestätigt stattfindet, da die Covid-Regelungen noch geklärt werden müssen.

Anzumerken ist, dass das Rennen in Valparaíso noch nicht bestätigt stattfindet, da die Covid-Regelungen noch geklärt werden müssen.

Red Bul Monserrate Cerro Abajo findet in den Straßen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá statt, die 2.600 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dahinter ragt ein mächtiger Berg empor - der Monserrate. Er ist über einen Wanderweg erreichbar, den die Mountainbike-Racer ebenfalls überwinden müssen, um ins Ziel zu kommen.

Red Bul Monserrate Cerro Abajo findet in den Straßen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá statt, die 2.600 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dahinter ragt ein mächtiger Berg empor - der Monserrate. Er ist über einen Wanderweg erreichbar, den die Mountainbike-Racer ebenfalls überwinden müssen, um ins Ziel zu kommen.

Red Bul Monserrate Cerro Abajo findet in den Straßen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá statt, die 2.600 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dahinter ragt ein mächtiger Berg empor - der Monserrate. Er ist über einen Wanderweg erreichbar, den die Mountainbike-Racer ebenfalls überwinden müssen, um ins Ziel zu kommen.

Die Hafenstadt Valparaíso, ein UNESCO Welterbe, ist die Location für Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Die chilenische Stadt war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Handelsposten und viele der farbigen Gebäude, die am Hügel liegen, wurden während der Kolonialzeit gebaut - unzählige enge Gassen inklusive.

Die Hafenstadt Valparaíso, ein UNESCO Welterbe, ist die Location für Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Die chilenische Stadt war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Handelsposten und viele der farbigen Gebäude, die am Hügel liegen, wurden während der Kolonialzeit gebaut - unzählige enge Gassen inklusive.

Die Hafenstadt Valparaíso, ein UNESCO Welterbe, ist die Location für Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Die chilenische Stadt war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Handelsposten und viele der farbigen Gebäude, die am Hügel liegen, wurden während der Kolonialzeit gebaut - unzählige enge Gassen inklusive.

Bogotá in der Ferne.

Die Urban-Downhill-Tracks in Südamerika teilen sich einige Charakteristika, die sie schlussendlich auszeichnen. Sie sind steil, bieten lange Treppen-Sektionen und setzen auf schnell Geraden genauso wie auf unglaublich enge Gassen. Um den Speed noch weiter anzutreiben, finden sich darauf viele Hindernisse wie Ramps und Wallrides, die von Menschenhand gefertigt sind.

Die Urban-Downhill-Tracks in Südamerika teilen sich einige Charakteristika, die sie schlussendlich auszeichnen. Sie sind steil, bieten lange Treppen-Sektionen und setzen auf schnell Geraden genauso wie auf unglaublich enge Gassen. Um den Speed noch weiter anzutreiben, finden sich darauf viele Hindernisse wie Ramps und Wallrides, die von Menschenhand gefertigt sind.

Die Urban-Downhill-Tracks in Südamerika teilen sich einige Charakteristika, die sie schlussendlich auszeichnen. Sie sind steil, bieten lange Treppen-Sektionen und setzen auf schnell Geraden genauso wie auf unglaublich enge Gassen. Um den Speed noch weiter anzutreiben, finden sich darauf viele Hindernisse wie Ramps und Wallrides, die von Menschenhand gefertigt sind.

Die Strecke am Monserrate ist 2,4 Kilometer lang, womit wir es mit dem längsten Urban-Downhill-Track der Welt zu tun haben. Mit ganzen 27 Hindernissen finden sich darauf auch unzählige Highlights wie etwa die Jumps "La Iglesia" und "La Estrella", eine Passage durch einen Tunnel und ein Air-Gap über die Drehkreuze am Fuße des Berges.

Die Strecke am Monserrate ist 2,4 Kilometer lang, womit wir es mit dem längsten Urban-Downhill-Track der Welt zu tun haben. Mit ganzen 27 Hindernissen finden sich darauf auch unzählige Highlights wie etwa die Jumps "La Iglesia" und "La Estrella", eine Passage durch einen Tunnel und ein Air-Gap über die Drehkreuze am Fuße des Berges.

Die Strecke am Monserrate ist 2,4 Kilometer lang, womit wir es mit dem längsten Urban-Downhill-Track der Welt zu tun haben. Mit ganzen 27 Hindernissen finden sich darauf auch unzählige Highlights wie etwa die Jumps "La Iglesia" und "La Estrella", eine Passage durch einen Tunnel und ein Air-Gap über die Drehkreuze am Fuße des Berges.

Der Track von Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ist daneben 2 Kilometer lang. Sein Startpunkt auf dem Hügel, während sich die Strecke durch den Stadtplatz Bismarck und die Straße Atahualpa zieht und zum Neptune-Springbrunnen am Plaza Aníbal Pinto im Zentrum der Stadt führt. Bei den letzten Events mussten die Rider zudem das Dach eines Hauses und die berühmten Boccaccio-Treppen überwinden.

Der Track von Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ist daneben 2 Kilometer lang. Sein Startpunkt auf dem Hügel, während sich die Strecke durch den Stadtplatz Bismarck und die Straße Atahualpa zieht und zum Neptune-Springbrunnen am Plaza Aníbal Pinto im Zentrum der Stadt führt. Bei den letzten Events mussten die Rider zudem das Dach eines Hauses und die berühmten Boccaccio-Treppen überwinden.

Der Track von Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ist daneben 2 Kilometer lang. Sein Startpunkt auf dem Hügel, während sich die Strecke durch den Stadtplatz Bismarck und die Straße Atahualpa zieht und zum Neptune-Springbrunnen am Plaza Aníbal Pinto im Zentrum der Stadt führt. Bei den letzten Events mussten die Rider zudem das Dach eines Hauses und die berühmten Boccaccio-Treppen überwinden.

The finishing area at Valparaíso's urban downhill race