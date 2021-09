Mit Fans und Plan B: Red Bull München bereit zum Gegenschlag

Schon bei den ersten Einsätzen in der

ließ der 34-Jährige seine Klasse aufblitzen (drei Tore, vier Assists) und war fast überall auf dem Eis zu finden. In der CHL grüßen Street und Co. mit neun Punkten aus den ersten vier Partien übrigens von der Tabellenspitze. Bleibt also nur die Verwechslungsgefahr in der Kabine als Problemchen für Don Jackson. „Wir haben eine Lösung: Er ist Smitty und ich bin Streeter“, so der 70-malige NHL-Spieler.