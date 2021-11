Die TSP-Reihe rockt: Red Bull München in zwei Wettbewerben auf Kurs

„Ich hatte in der vergangenen Spielzeit bei den Kölner Haien mein Career High (35 Punkte, Anm. d. Red) und mir nach dem Wechsel nach München bewusst keine Marke gesetzt“, sagt Frederik Tiffels im Gespräch mit redbull.com . „Dass wir so schnell zusammen gefunden haben, kam für mich dann auch etwas überraschend.“

Fast ein Drittel aller 68 Liga-Treffer geht direkt auf das Konto der TSP-Reihe, die außerdem 53 Assists beisteuerte. Wer nach dem Erfolgsfaktor sucht, muss dabei über die eingangs beschriebenen, individuellen Stärken des Trios hinausdenken. „Klar ist Ben Street einer der komplettesten Center, mit denen ich auf dem Eis gestanden habe. Am Ende hängt auch unheimlich viel mit Don Jackson zusammen. Spieler, die sein System verinnerlicht haben, können in München schnell durchstarten“, beschreibt der 26-Jährige.

Ob Tiffels und Co. im Liga-Alltag aus der Rolle des Jägers oder Gejagten agieren, liegt wohl im Auge des Betrachters. Nominell führen die Adler Mannheim die Tabelle mit 44 Zählern sowie 68:38 Toren an. Umgerechnet auf Punkte pro Spiel haben wiederum die Red Bulls (Ø 2,11) die Nase vorn. In den kommenden Monaten stehen noch vier Nachholspiele an, nachdem ein Großteil des 32-köpfigen Kaders Mitte Oktober erkrankt war.

