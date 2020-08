Cooling & Zach-Attack: So läuft die Vorbereitung bei Red Bull München

und Co. noch einem der coolsten Jobs nachgehen. Seit knapp einer Woche stehen alle Profis des dreimaligen Deutschen Meisters

Deutschland im Sommer 2020: Hoch „Detlef“ heizt uns ordentlich ein. Der tägliche Wetter-Report? Fast schon eine Qual! Abkühlende Alternativen? In Zeiten von Social Distancing eher rar gesät! Unter diesen Bedingungen dürfen Kapitän

Gemeint ist das Olympia-Eisstadion am Oberwiesenfeld. Ihr wolltet schon immer wissen, wie lange es dauert, eine DEL-taugliche Spielfläche zu erschaffen und welche Handarbeiten nötig sind, ehe der Zamboni-Fahrer dann sein Werk verrichtet? Checkt den folgenden Clip mit Zeitraffer-Effekt:

Kabinen-Späße mit "Koni"

ungewohnt. „Es dauert schon ein paar Tage, bis man sich auf dem Eis wieder richtig wohl fühlt. Die erste Woche war aber ein Schritt in die richtige Richtung“, bilanziert der Ur-Bayer, der dem zu erwartenden Muskelkater mit einem Trip an den Eisbach im Englischen Garten vorbeugt.

Neben dem Wettkampf-Charakter hat der 27-jährige Verteidiger das Training auch aus anderen Gründen vermisst: „Das Beisammensein in der Kabine und die blöden Sprüche, die wir uns gegenseitig zuwerfen, gehören für mich genauso dazu.“ Den Fokus in den nächsten Wochen richten Abeltshauser und seine Mitspieler auf den Start der Champions Hockey League (CHL) im Oktober.

Redmond verstärkt Abwehr und Powerplay