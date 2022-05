Red Bull Paper Wings 2022: Das sind die neuen Weltmeister!

Red Bull Paper Wings ist die offizielle Papierflug-Weltmeisterschaft, die auch im Jahr 2022 überaus erfolgreich über die Bühne ging. Noch nie haben so viele Piloten teilgenommen: Rechnet man alle 500 Qualiflying-Events in 60 verschiedenen Ländern zusammen, dann machten sich insgesamt 61.000 Teilnehmer die Hoffnung, beim großen Finale im Hangar-7 in Salzburg anzutreten - die eingereichten Videos für die Kategorie "Aerobatics" mitgerechnet. Das ist ein neuer Rekord!

"Ich wollte diesen Sieg unbedingt. Ich habe hart dafür gearbeitet und am Ende hat sich das echt bezahlt gemacht. Es war eine großartige Erfahrung", meinte Krstić anschließend. "Das Kompetitive liegt mir im Blut, aber ich mag es auch, andere Menschen um mich zu haben und dieses Mal konnte ich noch mehr Menschen kennenlernen. Ich bin so glücklich. Ihr werdet mich wieder sehen, so viel ist klar!"

