Neuer Look für Red Bull Racing für den Grand Prix der Türkei

Beim Grand Prix der Türkei an diesem Wochenende werden Red Bull Racing und Scuderia AlphaTauri mit speziellen Sonderlackierungen an den Start gehen, um die siegreiche Allianz der Teams mit dem Motorenlieferanten Honda gebührend zu feiern. Eigentlich wollte man den Fans des Herstellers in Japan damit die Möglichkeit geben, beim letzten Heimrennen in Suzuka Lebewohl zu sagen - aufgrund von Corona fällt das Rennen in Japan aber leider aus, stattdessen geht es in die Türkei.