© VCARB/Red Bull Content Pool
F1
Die Racing Bulls zeigen in Tokio einen neuen Look
Die Racing Bulls standen bei einem besonderen Event in Tokio im Rampenlicht und enthüllten vor dem Großen Preis von Japan ihre neue F1-Lackierung.
Visa Cash App Racing Bulls waren die Hauptattraktion beim Red Bull Tokyo Drift, einem Fest der japanischen Autokultur in Shibuya, das für seine Elektronikläden, Boutiquen, Neonlichter und den größten Fußgängerkreuzung der Welt berühmt ist.
Red Bull zelebrierte Japans blühende Underground-Autokultur mit einer Sammlung von 500 sorgfältig kuratierten Custom Cars und den Präzisionsfahrten von Drift-Legende "Mad" Mike Whiddett - unter anderem in einem zum Drift umgebauten Red Bull Mini - und dem 16-jährigen Nachwuchsstar Hiroya Minowa.
Der japanische Einfluss hinter dem Design der F1-Lackierung von Racing Bulls
Die Formel-1-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad standen im Mittelpunkt des Geschehens. Sie trugen ihr neues Teamtrikot, das von der neuen Red Bull Spring Edition Dose inspiriert ist und Sakura feiert - die farbenfrohe Explosion von Kirsch- und Mandelblüten in Japan.
Das Design wurde in Zusammenarbeit mit dem berühmten japanischen Kalligraphen Bisen Aoyagi entworfen und zeigt die charakteristischen Farben des Teams in einer kräftigen Farbpalette aus Weiß, Rot und Silber. Auf dem passenden Team-Trikot steht "Give You Wiiings" in ausdrucksstarker Shodo-Pinsel-Kalligrafie geschrieben.
"Die Kalligrafie fängt die Bewegung in einem einzigen Strich ein, so wie der Rennsport die Geschwindigkeit in einem entscheidenden Moment einfängt", sagte der Kalligraf Bisen Aoyagi, der auch die Garage des Teams in Suzuka gestalten und beim Großen Preis von Japan vor Ort sein wird, um die Fans zu treffen.
"Ich habe mich von den Kirschblüten und der japanischen Kultur inspirieren lassen, um ein Design zu entwerfen, das auf dem Auto kraftvoll, elegant und lebendig wirkt", fügte sie hinzu.
Neben Lawson und Lindblad begrüßte Red Bull Tokyo Drift auch die F1-Reservefahrer Yuki Tsunoda und Ayumu Iwasa, den amtierenden Super Formula Champion. Ebenfalls anwesend waren Minowa, "Mad" Mike und WRC-Fahrer Takamoto Katsuta, der gerade seinen ersten WRC-Sieg bei der Safari Rallye in Kenia errungen hatte.
Kühnes Design trifft auf Tokyo Drift Kultur
Peter Bayer, CEO der Visa Cash App Racing Bulls, feierte das "kühne Design" vor der Premiere. "Als Team suchen wir immer nach Möglichkeiten, uns mit jungen Fans und den Kulturen, die unseren Sport prägen, zu verbinden", sagte er. "Die Enthüllung dieser besonderen Lackierung und des Teamkits in Tokio, vor den leidenschaftlichen Fans bei Red Bull Tokyo Drift, macht diesen Moment für unser Team noch besonderer."
Die nächste Station der Visa Cash App Racing Bulls ist Suzuka und der Große Preis von Japan. Davor wird die Red Bull Spring Edition auf den Straßen von Tokio unterwegs sein und einige der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, wie den Meguro River und den Tokyo Tower, besuchen.
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