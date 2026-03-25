Digitale Renderings des VCARB 03 in der Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan 2026.
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

Die Racing Bulls zeigen in Tokio einen neuen Look

Die Racing Bulls standen bei einem besonderen Event in Tokio im Rampenlicht und enthüllten vor dem Großen Preis von Japan ihre neue F1-Lackierung.
Von: Paul Keith
3 min readPublished on

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Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

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Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

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Takamoto Katsuta

A product of the Toyota Gazoo Racing development program, Takamoto Katsuta became the first Japanese driver in 34 years to win a WRC round with his maiden triumph in Kenya.

JapanJapan

Yuki Tsunoda

Japans neuester F1-Held, Yuki Tsunoda, hat sich in der Königsklasse schnell einen Namen gemacht. 2025 startet er für Oracle Red Bull Racing.

JapanJapan

Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

JapanJapan
Visa Cash App Racing Bulls waren die Hauptattraktion beim Red Bull Tokyo Drift, einem Fest der japanischen Autokultur in Shibuya, das für seine Elektronikläden, Boutiquen, Neonlichter und den größten Fußgängerkreuzung der Welt berühmt ist.
Mad Mike tritt beim Red Bull Tokyo Drift in Japan am 21. März 2026 auf.

"Mad" Mike Whiddett driftet beim Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull zelebrierte Japans blühende Underground-Autokultur mit einer Sammlung von 500 sorgfältig kuratierten Custom Cars und den Präzisionsfahrten von Drift-Legende "Mad" Mike Whiddett - unter anderem in einem zum Drift umgebauten Red Bull Mini - und dem 16-jährigen Nachwuchsstar Hiroya Minowa.

Der japanische Einfluss hinter dem Design der F1-Lackierung von Racing Bulls

Die Formel-1-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad standen im Mittelpunkt des Geschehens. Sie trugen ihr neues Teamtrikot, das von der neuen Red Bull Spring Edition Dose inspiriert ist und Sakura feiert - die farbenfrohe Explosion von Kirsch- und Mandelblüten in Japan.
Liam Lawson und Arvid Lindblad posieren im VCARB Japan Team Kit vor dem Großen Preis von Japan 2026.

Liam Lawson und Arvid Lindblad posieren in den VCARB Japan Teamfarben.

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Das Design wurde in Zusammenarbeit mit dem berühmten japanischen Kalligraphen Bisen Aoyagi entworfen und zeigt die charakteristischen Farben des Teams in einer kräftigen Farbpalette aus Weiß, Rot und Silber. Auf dem passenden Team-Trikot steht "Give You Wiiings" in ausdrucksstarker Shodo-Pinsel-Kalligrafie geschrieben.
"Die Kalligrafie fängt die Bewegung in einem einzigen Strich ein, so wie der Rennsport die Geschwindigkeit in einem entscheidenden Moment einfängt", sagte der Kalligraf Bisen Aoyagi, der auch die Garage des Teams in Suzuka gestalten und beim Großen Preis von Japan vor Ort sein wird, um die Fans zu treffen.
"Ich habe mich von den Kirschblüten und der japanischen Kultur inspirieren lassen, um ein Design zu entwerfen, das auf dem Auto kraftvoll, elegant und lebendig wirkt", fügte sie hinzu.
Digitale Renderings des VCARB 03 in der Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan 2026

Ein genauerer Blick auf den Frontflügel

© VCARB/Red Bull Content Pool

Digitale Renderings des VCARB 03 in der Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan 2026

Die beiden Autos, die von Liam Lawson und Arvid Lindblad gefahren werden

© VCARB / Red Bull Content Pool

Digitale Renderings des VCARB 03 in der Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan 2026

Besondere Details sind am ganzen Auto zu sehen

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Digitale Renderings des VCARB 03 in der Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan 2026

Ein detailliertes Beispiel der japanischen Shodo-Kalligrafie...

© VCARB/Red Bull Content Pool

Der VCARB 03, der die Strecke in Suzuka unsicher machen wird

© VCARB/Red Bull Content Pool

Der japanische Kalligraph Bisen Aoyagi half beim Design.

© VCARB/Red Bull Content Pool

Neben Lawson und Lindblad begrüßte Red Bull Tokyo Drift auch die F1-Reservefahrer Yuki Tsunoda und Ayumu Iwasa, den amtierenden Super Formula Champion. Ebenfalls anwesend waren Minowa, "Mad" Mike und WRC-Fahrer Takamoto Katsuta, der gerade seinen ersten WRC-Sieg bei der Safari Rallye in Kenia errungen hatte.
Hiroya Minowa, Ayumu Iwasa, Mad Mike, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda, Katsuta Takamoto, Tomoki Nojiri, Ukyo Sasahara posieren für ein Foto beim Red Bull Tokyo Drift in Japan.

Lawson und Lindblad schließen sich den Tokyo Drift-Fahrern an

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Kühnes Design trifft auf Tokyo Drift Kultur

Peter Bayer, CEO der Visa Cash App Racing Bulls, feierte das "kühne Design" vor der Premiere. "Als Team suchen wir immer nach Möglichkeiten, uns mit jungen Fans und den Kulturen, die unseren Sport prägen, zu verbinden", sagte er. "Die Enthüllung dieser besonderen Lackierung und des Teamkits in Tokio, vor den leidenschaftlichen Fans bei Red Bull Tokyo Drift, macht diesen Moment für unser Team noch besonderer."
Die nächste Station der Visa Cash App Racing Bulls ist Suzuka und der Große Preis von Japan. Davor wird die Red Bull Spring Edition auf den Straßen von Tokio unterwegs sein und einige der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, wie den Meguro River und den Tokyo Tower, besuchen.

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Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

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