XC-Action im Steinbruch: Red Bull Radical feierte ein erfolgreiches Debüt

an den Start gingen.

Mit dem Mountainbike auf dem Rücken über hüfthohe LKW-Reifen klettern und auf schmalen Holzbohlen über Schlammbecken manövrieren: Insgesamt 16 spektakuläre Hindernisse warteten auf die knapp 400 Mountainbiker:innen, die am 02. Oktober bei der Premiere von

in 41:14 Minuten am schnellsten. Er zeigt sich vom neuen Rennformat begeistert:

Die gut 15 Kilometer lange Strecke aus der Talsohle des Steinbruchs Oetelshofen bewältigte der Schweizer Joris Reif in 41:14 Minuten am schnellsten. Er zeigt sich vom neuen Rennformat begeistert:

Die gut 15 Kilometer lange Strecke aus der Talsohle des Steinbruchs Oetelshofen bewältigte der Schweizer Joris Reif in 41:14 Minuten am schnellsten. Er zeigt sich vom neuen Rennformat begeistert:

Es hat extrem viel Spaß gemacht. So muss Cross Country Mountainbiken sein!

Es hat extrem viel Spaß gemacht. So muss Cross Country Mountainbiken sein!

Es hat extrem viel Spaß gemacht. So muss Cross Country Mountainbiken sein!

aus Wuppertal hofft auf eine Neuauflage 2022: „Ein Event wie Red Bull Radical bei uns in der Region zu haben, ist eine tolle Sache für alle lokalen Mountainbiker. Die Obstacles waren der Hammer, es ist wirklich eine außergewöhnliche Strecke.“

Von oben bis unten mit Schlamm verdreckt, aber mit lachenden Gesichtern, wurde jeder Teilnehmer im Ziel gefeiert. Der zweitplatzierte Lokalmatador Sebastian Mordmüller aus Wuppertal hofft auf eine Neuauflage 2022: „Ein Event wie Red Bull Radical bei uns in der Region zu haben, ist eine tolle Sache für alle lokalen Mountainbiker. Die Obstacles waren der Hammer, es ist wirklich eine außergewöhnliche Strecke.“

Von oben bis unten mit Schlamm verdreckt, aber mit lachenden Gesichtern, wurde jeder Teilnehmer im Ziel gefeiert. Der zweitplatzierte Lokalmatador Sebastian Mordmüller aus Wuppertal hofft auf eine Neuauflage 2022: „Ein Event wie Red Bull Radical bei uns in der Region zu haben, ist eine tolle Sache für alle lokalen Mountainbiker. Die Obstacles waren der Hammer, es ist wirklich eine außergewöhnliche Strecke.“