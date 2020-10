YouTuber Fabio Schäfer über Red Bull Radical und MTB-Liebe in Reinform

ist nichts für Zartbesaitete und für jeden ambitionierten Biker eine echte Herausforderung. Denn egal, ob man vom Cross Country, Enduro, Downhill oder Freeride kommt – im Steinbruch Oetelshofen zählt am 24. Oktober vor allem eins: der Wille, trotz aller Qualen, Spaß am Ausloten der eigenen Grenzen zu haben.

Fabio, für alle, die dich noch nicht kennen: kurz und knapp, wer bist du, was machst du?

Mit fast einer viertel Millionen Abonnenten kann man dich fast schon als YouTube-Star bezeichnen: Wie ist es soweit gekommen?