Red Bull Rail Yard: Battle der besten Jibber im Kühtai

Für den

wir die Schneestern-Crew ein ganz besonderes Set-up designen. Auf über 300 Metern Länge eröffnet die

Contest-Area am Sonnenlift

endlose Möglichkeiten Boxes und Rails in diversen Formen und Kombinationen zu einem einmaligen Railgarden zu arrangieren. Der vielseitige und abwechslungsreiche Parcours wird mit Slopestyle- und Street-Elementen gespickt sein und so beide Snowboardwelten miteinander vereinen. Beste Voraussetzungen also für stylishe Trick-Combos und jede Menge Kreativität. Mit Ridern wie

(GER),

(USA), Zak Hale (USA), Toni Kerkelä (FIN) und Sebi Springeth (ITA) haben sich schon einige Top-Shredder angekündigt und ihre Ansprüche auf den Preisgeldtopf von 15.000 Euro angemeldet.