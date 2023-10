MTB-Legende Cam Zink ist back on top und gewinnt Red Bull Rampage 2023

Nach zehn strapaziösen Tagen, in denen die Rider mit ihren Dig-Teams die Lines ihrer Träume in die Felsen und Hügel Utahs geschlagen hatten, ging es für die 17 Fahrer endlich aus dem heiligen Starttor. Jeder einzelne war bereit, dem prestigeträchtigsten Event in der MTB-Freeride-Szene seinen Stempel aufzudrücken. Der Austragungsort war einigen Ridern noch vertraut, denn er war bereits von 2008 bis 2013 und dann noch einmal 2022 Schauplatz des Contests und sorgte für einige der denkwürdigsten Momente in der Freeride-Geschichte.