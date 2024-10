Freeride-Pionierin Casey Brown ist bereit für Red Bull Rampage

Bis vor kurzem war das Freeriden für Mountainbikerinnen kaum eine echte Karriereoption. Browns nächstbeste Option war es, im Racing mitzumischen und ihre Fähigkeiten auf dem Bike zu verbessern, also fuhr sie Downhill-Rennen und gewann 2012 den kanadischen DH-Titel. Anschließend nahm sie am UCI Downhill World Cup teil und bei ihrem ersten WM-Rennen belegte sie den sechsten Platz. Es folgte Crankworx, wo sie zweimal den Titel der Queen of Crankworx gewann. Nach einem Abstecher in den Weltcup wechselte Brown zur Enduro World Series. Zwar war sie in beiden Disziplinen erfolgreich, sie konnte sich damit aber nie ganz zufrieden geben.