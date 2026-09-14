Die Red Bull Rampage 2026 kehrt dorthin zurück, wo alles begann

Die Red Bull Rampage kehrt 2026 zu ihren Wurzeln zurück: dorthin, wo 2001 alles begann. Im Oktober versammelt sich die Weltelite des Freeride-Mountainbikings am ursprünglichen Austragungsort, um auf historischem Boden die Pioniere des Sports zu würdigen – und gleichzeitig ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn erstmals nehmen die Fahrer:innen einen bislang unbefahrenen Abschnitt des Geländes oberhalb des legendären Original-Spots in Angriff.

Im Gegensatz zu den jüngsten Austragungsorten der Red Bull Rampage liegt die ursprüngliche Location auf der anderen Seite des Tals an der Kolob Terrace Road. Fans und Athlet:innen nennen sie liebevoll den "OG"-Standort – schließlich wurden hier einige der ersten großen Kapitel des Sports geschrieben. Vor 25 Jahren traf sich an diesem Ort in Virgin, Utah, eine Gruppe aus Downhill-Fahrern, Dirt-Jumpern und den frühen Freeridern. Ihr Ziel war ebenso waghalsig wie simpel: die imposante Wüstenlandschaft mit dem Mountainbike zu bezwingen. Sie suchten sich Linien über schroffe Bergkämme, stürzten sich über gewaltige Klippen und loteten die Grenzen des Machbaren aus. Ihre Bikes rollten durch Terrain, das damals als nahezu unbefahrbar und für das Mountainbiken schlicht unvorstellbar galt.

Der Austragungsort der Red Bull Rampage 2026 auf einen Blick

Hard Facts 2026 Austragungsort Location Virgin, Utah, USA Name Red Bull Rampage "OG" Location an der Kolob Terrace Road Premiere 2001 Bisher befahren Red Bull Rampage von 2001–2004 Terrain Historische Rampage-Elemente kombiniert mit einem neuen Abschnitt oberhalb des ursprünglichen Standorts Vertikaler Abstieg 207m Was macht es so besonders? Der Austragungsort ist der höchste und steilste in der Geschichte der Veranstaltung und verbindet die ursprünglichen Freeride-Wurzeln mit neuem Gelände für die Fahrer:innen von heute.

01 Lang ersehnte Rückkehr

Die Red Bull Rampage kehrt zu ihren Wurzeln zurück. © Christian Pondella

Der Austragungsort war von 2001 bis 2004 Schauplatz des Wettbewerbs und galt als der ursprünglichste und naturbelassenste von allen. "Ich erinnere mich, wie ich im Helikopter saß und eine Bergkette nach der anderen sah", erinnert sich der Fotograf Christian Pondella, der seit den Anfängen jede Red Bull Rampage dokumentiert hat. Einer seiner ersten Eindrücke vom Austragungsort war, wie sehr das Gelände dem für Big-Mountain-Skifahren und Snowboarden ähnelte.

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Dieser natürliche, improvisierte Ansatz war auch der Tatsache geschuldet, dass der Sport damals noch in den Kinderschuhen steckte. "Es fühlte sich an, als würde man zufällig auf eine völlig neue Sportart stoßen", erinnert sich Wade Simmons, Sieger des ersten Wettbewerbs und einer der Pioniere des Freeridens. Ein ausgeklügeltes System für den Bau und die Pflege der Lines, wie es heute mit eigenen Crews und festen Bautagen üblich ist, existierte damals noch nicht. Stattdessen wurden die Strecken spontan und gemeinschaftlich weiterentwickelt. "Start- und Landezonen waren einfach Fußwege – oder die Fahrer erschlossen mitten in ihrer Abfahrt plötzlich völlig neue Linien", erzählt Pondella. Auch Wasser war in den Anfangsjahren nur begrenzt verfügbar. Entsprechend mussten die Rider nicht selten mit losen Erdhaufen als Landezonen vorliebnehmen. Was damals improvisiert und aus der Not heraus entstand, ist heute ein echtes Handwerk: Der Bau von Lines ist hochpräzise, und Starts wie Landungen werden mitunter regelrecht zu Kunstwerken geformt.

2 Min Die besten Rampage-Runs von 2001 bis 2003. Die besten Rampage-Runs von 2001 bis 2003.

Eine Konstante zieht sich jedoch durch die gesamte Geschichte der Rampage: Kreativität. Schon die frühen Austragungen waren gespickt mit legendären Momenten und spektakulären Lines, die den Sport nachhaltig prägten.

2001 sorgte Robbie Bourdon mit einem waghalsigen Old-School-Sprung für Aufsehen – und entging nach einem Sturz bei der Landung nur knapp einem Absturz über die Klippe. Drei Jahre später baute Mike Kinrade mit dem "Toilet Bowl" ein spektakuläres Double-Drop-Feature, das bis heute in Erinnerung geblieben ist. Unvergessen ist auch die "Canadian Bacon"-Line, mit der Wade Simmons 2001 den Sieg holte. Die exponierte Linienführung und eine Serie von Drops überzeugten die Jury und machten den Run zu einem Meilenstein der Rampage-Geschichte. Auch Cam Zink, heute einer der bekanntesten Namen der Rampage, feierte an diesem Ort 2003 sein Wettkampfdebüt. Später schrieb er seine eigene Geschichte und gewann das Event 2010 und 2023.

Die Überreste dieser frühen Features werden 2026 erneut zum Einsatz kommen, kombiniert mit einem neuen Abschnitt, der über das ursprüngliche Starttor hinausreicht. Durch diese Erweiterung wird der Austragungsort 2026 zum höchsten Rampage-Austragungsort der Geschichte und übertrifft damit den bisher höchsten Standort, der 2018, 2019 und 2023 genutzt wurde. Vom Starttor aus fahren die Fahrer:innen über 200 m hinunter zum Zielbereich. Ihnen stehen 364.000 m² zur Verfügung – das entspricht in etwa 51 Fußballfeldern.

02 Neue Bühne auf historischem Boden

Wade Simmons gewann die allererste Ausgabe der Red Bull Rampage. © Christian Pondella

Die Rückkehr zum ursprünglichen Austragungsort eröffnet den Athlet nicht nur neues Terrain, sondern auch eine Bühne mit besonderer historischer Bedeutung. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Für MTB-Veteran Thomas Genon liegt genau darin der Kern der Rampage: den Berg zu lesen, ihn zu interpretieren und daraus etwas völlig Eigenes entstehen zu lassen. "Die Fans werden das Gelände wiedererkennen, aber sie werden es aus einer völlig anderen Perspektive sehen“, sagt Genon. "Es wird fantastisch sein, die Chance zu bekommen, dort anzutreten, wo Freeride seinen Anfang nahm."

"Ich freue mich, dass es wieder an den ursprünglichen Austragungsort geht. Ich glaube, dort gibt es noch jede Menge Potenzial für epische Lines", sagt Mitstreiterin Hannah Bergemann , die ein großer Fan der Geschichte der Veranstaltung ist. Eine weitere spannende Neuerung: Erstmals werden Männer und Frauen aus demselben Starttor in den Wettbewerb gehen. Damit beginnt ein neues Kapitel der Rampage-Geschichte – eines, in dem auch die Frauen ihren eigenen, prägenden Beitrag zur Entwicklung des Freeridens leisten.

Quotation Ich glaube, dort gibt es noch jede Menge Potenzial für epische Lines. Hannah Bergemann

03 25 Jahre Fortschritt bei der Red Bull Rampage

Der allererste Run bei der Red Bull Rampage im Jahr 2001. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

In den letzten 25 Jahren sind die Tricks immer größer und spektakulärer geworden. In den 2000er-Jahren sah man hauptsächlich Backflips, T-Bogs und Suicide No-Handers. Heute sind Frontflips, Caveman Drops, Cork 720s und Heelclick-Backflips nur einige der vielen Stunts, die das Publikum jedes Jahr begeistern. "Als wir das zum ersten Mal gemacht haben, wurde man schon dafür bejubelt, wenn man es bis unten geschafft und eine Line aneinandergehängt hat", erklärt Simmons. Heute geht es um das Gesamtpaket: Features, Tricks, Flow und Höhe. "Die größte Veränderung ist, wie hoch die Sprünge mittlerweile sind und wie anspruchsvoll die Lines sind", sagt Pondella über die Entwicklung der letzten 25 Jahre.

Seit den frühen Tagen der Red Bull Rampage hat sich der Sport enorm weiterentwickelt. Mountainbikes sind heute hochentwickelte Hightech-Maschinen, der Zugang zu Wasser hat den Trailbau grundlegend verändert und das Design einer Line ist längst zu einer eigenen Kunstform geworden. Doch eine Frage, die schon die Pioniere beschäftigte, ist bis heute dieselbe: Was ist im Freeriding möglich? Jahr für Jahr suchen die Rider nach neuen Antworten – und verschieben dabei die Grenzen des Sports immer weiter. So sehr sich das Freeriding auch verändert hat, sein Kern ist derselbe geblieben. Wade Simmons bringt es auf den Punkt: "Wenn man einen Satelliten ins All schickt, ist es immer einfacher, den zweiten zu starten. Man lernt viel aus der ersten Reise."

04 Wo und wann kann ich die Red Bull Rampage sehen?

Bei der Rampage 2026 gehen die zwölf besten Freeride-Mountainbikerinnen der Welt sowie 18 der weltbesten männlichen Athleten an den Start. Den Auftakt macht der Frauen-Wettbewerb am Donnerstag, 8. Oktober, bevor am Samstag, 10. Oktober, die Männer folgen. Beide Wettbewerbe finden in derselben ikonischen Landschaft statt – an jenem Ort, der die Entwicklung und Geschichte des wohl einflussreichsten Events im Freeride-Mountainbiking entscheidend geprägt hat.

Die Red Bull Rampage 2026 wird live auf Red Bull TV und dem YouTube-Kanal von Red Bull Bike übertragen.