20 Jahre Fortschritt: Die Entwicklung der Bikes von Red Bull Rampage

Es ist nicht nur die Location, die sich im Laufe der Geschichte von Red Bull Rampage verändert hat. Das atemberaubende Mountainbike-Downill-Event hat sich einen schillernden Ruf erarbeitet und wird seit 2001 von professionellen Ridern und deren Bikes in den Wüstensand gesetzt. Seitdem ist viel passiert!

Angefangen hat alles mit einer bunt durchgemischten Gruppe aus Freeridern, die mit ihren einzigartigen Bikes in der Wüste zusammengekommen sind, um das zu machen, was sie am liebsten machen. Heute hat sich daraus ein Event der Weltklasse entwickelt, auf das Athleten ein volles Jahr lang hintrainieren, um bestehen zu können. Insgesamt ist Rampage also gewachsen, doch gibt es daneben vieles, was Bestand hat und das Spektakel in der Wüste von Utah noch heute auszeichnet.

Am Ende gilt aber auch für Rampage, dass der Wandel niemals Halt macht. Mit dem technologischen Fortschritt veränderte sich das Bike-Design laufend; die Modelle sind robuster geworden und noch stärker auf die extremen Bedingungen zugeschnitten. Die Rider können heute noch größere Hindernisse bei noch größerer Geschwindigkeit überwinden. Daneben sind ihre Maschinen sicherer, womit sie darauf vertrauen können, dass alle Teile an ihrem Platz bleiben, wenn sie nach einem monströsen Drop wieder Boden unter den Rädern spüren.

Wie aber hat sich das Bike-Design im Laufe der Geschichte von Red Bull Rampage entwickelt? Wir werfen einen genaueren Blick darauf.

Geometrie

Es gibt zwei wesentliche Bereiche, die es Ridern erlaubt, noch größer zu denken als jemals zuvor. Befragt man Kyle Strait -- den zweimaligen Sieger des Events und der einzige Athlet, der seit 2001 bei Rampage fährt -- nach den größten Veränderungen in der Bike-Technologie, dann definiert er diese ohne zu zögern: "die Geometrie und die Federung".

Cedric Gracia fährt mit kurzem und kompaktem Rahmen. © Christian Pondella

In der Geometrie hat sich sichtlich am meisten getan. Wenn Athleten und Mechaniker die Geometrie des Bikes diskutieren, dann verweisen sie auf die Schnittpunkte, die Länge der Tubes dazwischen und die entsprechenden Winkel.

Zwei der größten geometrischen Errungenschaften in den letzten 20 Jahren befinden sich in der vorderen Hälfte des Bikes - der Winkel und der Reach des Steuerrohrs. Der Reach ist der Kreuzungspunkt zwischen Tretlager und dem zentralen Punkt am Steuerrohr, womit sich diese beiden Bereiche stark auf die Fahrposition des Athleten auswirken.

Der zweimalige Red Bull Rampage-Sieger Kyle Strait nahm jedes Jahr teil. © Christian Pondella

Vor zwanzig Jahren übernahmen Mountainbikes einen großen Teil der Geometrie und der entsprechenden Dimensionen von Rennrädern und Cross-Country-Mountainbikes.

Die Rahmenabmessungen haben sich im Laufe der Jahre jedoch in jeglicher Hinsicht verändert. Am bedeutungsvollsten vielen dabei die Fortschritte am Steuerrohr aus -- jenem großen Rohr an der Front also, an dem die Gabel befestigt ist. Der Winkel des Steuerrohrs wurde im Laufe der letzten 20 Jahre immer flacher, was wiederum dafür sorgt, dass der Radstand länger ausfällt. Damit ist die Agilität zwar eingeschränkt, jedoch sorgt das weiter an die Front gerückte Vorderrad für ein besseres Fahrgefühl, wenn es auf einem Drop vertikal bergab geht oder man flüssige Kurven bei hohen Geschwindigkeiten fahren will.

Moderne Bikes pushen die Rider immer weiter. © John Gibson / Red Bull Content Pool

Lag der übliche Winkel des Steuerrohrs aufgrund der Erfahrungswerte der Rennräder und der Cross-Country-Bikes zuvor bei 67°, sind moderne Bikes heute vor allem mit einem flacheren Winkel von 62-63° ausgestatten, was wiederum für massive Unterschiede in der Länge der Gabel sorgt.

Am Ende fanden die Athleten aber gerade durch diese Veränderungen Stabilität und das notwendige Vertrauen in ihren Untersatz. Das wiederum sorgte dafür, dass die Größe der Features weiterentwickelt werden und noch härteres Terrain in Angriff genommen werden konnte.

Federung

Weitere nachhaltige Verbesserungen in der Bike-Technologie wurden im Bereich der Federung durchgeführt. Zu Beginn brachten die Bikes noch 152mm Federweg mit; heute liegen die Werte bei etwa 203mm. Daneben sind die Bikes im Setup noch flexibler geworden.

Die Freerider der frühen Tage trugen viel zur Bike-Entwicklung bei. © Christian Pondella

Die vielen Hersteller und Trends, die Rampage in diesem Bereich auszeichneten, sind nach und nach von der Bildfläche verschwunden -- das wird schnell klar, wenn man sich Bilder aus den früheren Tagen zu Gemüte führt. Die Athleten fuhren damals noch mit Spiralfedern und viele griffen zu invertierten Gabeln von Herstellern wie 5th Element und Avalanche.

Der Trend ist im Laufe der Zeit definitiv in eine andere Richtung gegangen und der Großteil der Athleten heute ist mit Air-Shocks von Fox oder RockShox unterwegs.

Früher bekam man die verschiedensten Feder-Designs zu sehen. © Christian Pondella

Rahmen-Konstruktion und Haltbarkeit

Dank der letzten 20 Jahre, in denen die Athleten permanent gepusht haben, haben auch die Hersteller an der Design-Front mächtig Gas gegeben. Computer-Animationen in Design-Programmen und viele andere technische Fortschritte werden eingesetzt, um den Lebenszyklus eines Produkts zu verfolgen und zu verbessern. All diese Arbeit führte dazu, dass die Bikes leichter, robuster und zuverlässiger wurden.

Ein Specialized Big Hit mit einer Marzocchi Monster T-Gabel, 2004. © Christian Pondella

In den früheren Tage war es nicht unüblich, dass ein Aluminium- oder Chrom-Bike über 22 Kilogramm auf die Waage brachte. Heutige Bikes sind aus dünnerem Aluminium oder Karbon gefertigt, womit sie nur mehr etwa 15 Kilogramm wiegen. Das wiederum erlaubt es den Athleten, ihr Bike noch einfacher zu drehen, schwenken und manövrieren.

Red Bull Rampage-Bikes sind auf die massiven Schläge abgestimmt. © Red Bull Content Pool

Komponenten

Mit den Fortschritten in der Rahmenentwicklung haben sich auch die Industriestandards in Sachen Komponenten weiterentwickelt, die in ihrer Funktion laufend noch stärker und langlebiger werden. Nachdem sich die frühen Mountainbikes an Rennräder und Cross-Country-Modellen orientierten, waren diese nicht wirklich gut auf das Off-Road-Fahren abgestimmt.

Die alten Bikes wirken rudimentär und industriell im Vergleich zu heute. © Christian Pondella

Heute sind die Achsen bis zu 20mm dick. Reifen wurden mit neuem, modernen Gummi ausgestattet und sind noch steifer, um die Traktion zu verbessern und das Risiko eines Platten zu minimieren. Daneben kommen heute Vierkolbenbremsen anstatt der Zweikolben-Pendants zum Einsatz und auch der Durchmesser der Lenker ist größer geworden, um noch mehr Stabilität und Kontrolle zu garantieren.

Das Resultat ist ein vollkommen anderes Mountainbike im Vergleich zu jenen Modellen, die zum ersten Mal auf den Rampage-Lines zu sehen waren. Manche mögen darin einfach nur ein anderes Bike sehen, aber dem kennenden Auge wird schnell klar, dass sich in allen Bereichen unheimlich viel getan hat.

Downhill bikes were replaced with more trickable bikes © Christian Pondella

Diese Veränderungen in der Geometrie, der Federung und den Komponenten arbeiten alle harmonisch zusammen, damit die Rider von Red Bull Rampage die Grenzen des Möglichen weiter pushen können -- und damit weitere Veränderungen in der Bike-Entwicklung anstoßen.