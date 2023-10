Sind das die bisher wildesten Features bei Red Bull Rampage?

Trotz der zermürbenden Arbeit, die das Graben mit sich bringt, trägt es dazu bei, dass jedes Jahr neue Fortschritte gemacht werden und das, was auf zwei Rädern möglich ist, neu definiert wird. Wenn die Fahrer:innen davon träumen, können sie es bei Red Bull Rampage mit ein bisschen Ehrgeiz und Schaufelklopfen wahrscheinlich in die Realität umsetzen. 2023 ist ein gutes Beispiel dafür. Die Rider sind zurück an dem kultigen Veranstaltungsort von 2008 bis 2013 und 2022, der unvergessliche Leistungen wie

, die sich entlang eines messerscharfen Pfades an der Spitze des Geländes schlängelt, sticht besonders hervor. Bei früheren Wettbewerben sind die Rider um diese riesige Felsformation herumgefahren, da sie eine große Einbuchtung beinhaltet. Godziek wird jedoch den direkten Weg nehmen, indem er die Einbuchtung komplett überfliegt und dabei mit einer unangenehm engen Start- und Landezone zu kämpfen hat. Dieser Sprung wurde noch nie bei einem Wettbewerb gesehen und bietet kaum Raum für Fehler. Außerdem erfordert das Feature einiges an Arbeit, um befahrbar zu werden. Es hat zwei Tage gedauert und unterstreicht die ständige Gratwanderung, die Rider mit den Features, die sie bauen, vollziehen müssen.