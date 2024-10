Robin Goomes holt ersten Red Bull Rampage-Sieg der Frauen

mit 85 Punkten. Zwei massive Backflips ließen den Judges einfach keine andere Wahl, als ihr die höchste Punktzahl des Tages zu geben. Die Flips brachten ihr auch den Utah Sports Commission Best Trick Award ein. Zusätzlich zu ihren Backflips zauberte Goomes ihren 12,5 m Drop perfekt in den US-amerikanischen Dirt und überzeugte mit ihrer technischen Top-Section. Ihre Line war eine Hommage an die

"Ich habe es noch gar nicht richtig begriffen", sagt Goomes über ihren Sieg. "Es war ein langer Prozess, also versuche ich, alles aufzusaugen und es einfach zu genießen. Ich freue mich so sehr für meine Crew, sie hat so hart gearbeitet. Der Sieg ist für mein Team, den Sport und all die anderen Fahrerinnen!" Der Gewinn des Best Trick Award war ein überraschender Bonus für die Neuseeländerin, und sie ist auch stolz darauf, gemeinsam mit ihren Konkurrentinnen eine spektakuläre Show abgeliefert zu haben.