Alles über Red Bull Rampage 2024: Mit Frauenpower auf ein neues Level

Die 18. Austragung von

definiert sich durch eine lang erwartete Innovation: Zum ersten Mal in der Geschichte des Events werden sich neben den Männern auch die weltbesten Freeride-Athletinnen in das raue Gelände von Virgin im Südwesten Utahs wagen, um ihre Mountainbike-Skills beim wichtigsten Wettbewerb des Jahres unter Beweis zu stellen. Damit wird Red Bull Rampage zu einem zweitägigen Event: Das Finale der Damen findet am Donnerstag, den 10. Oktober, statt und das Finale der Herren am Samstag, den 12. Oktober.