Red Bull Sebi Triple Challenge: Alles, was du wissen musst

Hier geht's zur Schwimm-Challenge auf STRAVA."Das Besondere an der Red Bull Sebi Triple Challenge ist, dass man sich die Gesamtkilometer der drei Disziplinen, die man normalerweise an einem Tag hintereinander absolvieren muss, aufteilen kann, wie es einem passt", erklärt Namensgeber und Triathlon-Ass Sebi Kienle. Der Ironman-Weltmeister von 2014 ist sich daher sicher: "Diese Challenge lässt sich auch mit etwas geringerem Fitness-Niveau schaffen!"

Mix and match: So kannst du dir deine 3 Challenge-Tage einteilen

Was Sebi Kienle bei seinem Ironman-Sieg 2014 auf Hawaii in 8:14:18 Stunden am Stück absolvierte, dürfen die TeilnehmerInnen von Sebi Kienles Triple Challenge sich nach Lust und Laune aufteilen. "Egal wie man es macht, am Ende muss die Langdistanz stehen", meint Sebi und liefert prompt drei mögliche Arten, sich seine 3-Tage-Challenge einzuteilen:

Die vielleicht "schonendste" Art, sich die drei Triathlon-Tage einzuteilen wäre es, am ersten Tag 1,9 km zu schwimmen und im Anschluss einen Halbmarathon zu laufen, also 21,1 km. Am zweiten Tag würde man die 180 km Rad fahren und am dritten Tag nochmals 1,9 km schwimmen und im Anschluss 21,1 km laufen.

Man kann sich die Challenge hart gestalten, und am ersten Tag 3,8 km Schwimmen, am zweiten Tag 180 km Radfahren und am dritten Tag 42,2 km am Stück laufen.

Get ready! So solltest du dich auf Red Bull Sebi Triple Challenge vorbereiten