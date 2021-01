Red Bull Skydive Course Preview von der legendären "Streif"

Von 22. bis 24. Jänner 2021 ist es wieder soweit: Der Ski-Weltcup gastiert in Kitzbühel – willkommen bei den 81.Hahnenkammrennen! Die legendäre "Streif" präsentiert sich schon in Bestform. Das wohl ruppigste und eisigte Wohnzimmer der Speed-Spezialisten lädt die besten Skifahrer der Welt dieses Jahr bei zwei Abfahrten und einem Super-G sogar drei Mal ein, Mausefalle, Hausbergkante und Traverse zu bezwingen.

Doch bevor sich die Skikanten gegen die eisige Piste stellen, hat das Red Bull Skydive Team um Max Manow, Felix Seifert, Marco Fürst und Marco Waltenspiel die "Streif" besichtigt: Aber nicht per Ski, sondern wie es sich für sie gehört so knapp über der Strecke wie möglich. "Mit dem Wingsuite fliegen wir bis zu zwei Meter an die Piste heran", erklärt Marco Waltenspiel. Das zeigt auch auf eindrucksvolle Weise, wie steil die "Streif" an gewissen Passagen ist: "Dass wir mit der Wingsuite die Mausefalle und an der Hausbergkante vorbeifliegen können zeigt, wie steil es dort sein muss", betont Marco Fürst. "Das muss einfach brutal sein, mit den Ski dort hinunterzufahren. Nicht umsonst ist es das härteste Rennen der Welt."

Vollgas Richtung Ziel – auf Ski und in der Luft