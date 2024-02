Red Bull SoundClash, Elif vs. Mathea: Auf ein Wort

Anstatt Fragen zu stellen, warfen wir ihnen einzelne Begriffe zu und ließen sie reden. Was ihnen zu Confidence, Liebe und zum Event des Jahres eingefallen ist, lest ihr hier. Hier gibt’s Tickets für den Clash des Jahres.

Musik

Elif: Das ist mein Leben. Es gibt kein Davor und Danach. Musik war schon immer da. Ich habe mir das so nicht ausgesucht, die Musik ist zu mir gekommen. Sie ist ein Teil von mir.

Mathea: Musik ist Leidenschaft. Passion. Sie gibt mir so viel.

Musikbranche

Mathea: Was mir dazu einfällt: Druck. Es geht sehr viel um Zahlen. Wie performe ich? Wie verkaufe ich? Das stresst mich manchmal. Aber ich liebe es auch irgendwie. Ich mag die Branche. Ich könnte mir nicht vorstellen, jemals in einer anderen zu arbeiten.

Elif: Oft ist die Branche ein Haifischbecken, jeder will Erster, der und die Beste sein. Da mittendrin zu sein, spornt an. Aber es ist auch wichtig, manchmal, „nur“ Musikerin zu sein, das Erfolgsdenken auszuschalten, auf die Kunst zu gucken. Auf alle Fälle muss man in dieser Branche belastbar sein. Wenn du das nicht bist, kannst du nicht überleben. Es gibt viele, die dem Druck nicht standhalten und dann aufgeben. Aber wir sind immer noch da und uns wird es auch noch lange geben.

Red Bull SoundClash

Mathea: Da fällt mir direkt das Battle ein, auf das ich sehr viel Bock habe, weil ich weiß, dass wir uns ans Limit pushen werden.

Elif: Es ist ein Liveformat und eine kreative Spielwiese. Wir können auf dieser Bühne machen, was wir möchten. Wir werden sich künstlerisch ausleben und dem Publikum das Bestmögliche bieten. Und wir werden uns natürlich auch batteln.

Confidence

Mathea: Natürlich ist es schön, Feedback zu kriegen von Fans und Leuten, die dich gut finden. Aber dieses echte Selbstbewusstsein, das kannst du dir nur selbst geben, indem du dir darüber sicher wirst, wer du bist, was du machst und was du erreichen willst.

Elif: Was mir gerade aktuell ganz viel Confidence gibt, ist mein Team im Hintergrund. Ich weiß, die sind da für mich und egal was wir machen, wir gehen da zusammen durch. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich nicht ganz allein fühle mit meinen Visionen.

Freiheit

Elif: Ich bin jemand, der seine eigenen Entscheidungen treffen muss. Ich will nicht, dass mich da jemand beeinflusst oder sich wer vor mich stellt. Und ich wäre heute nicht hier, wenn ich das alles hier nicht freiwillig machen würde – und meine Ideen so umsetzen kann, wie ich es für gut halte.

Mathea: Ich habe mit 21 mein eigenes Label gegründet, weil auch ich gemerkt habe, dass ich jemand bin, der sich nicht gerne etwas vorschreiben lässt. Wenn mir irgendwas übergestülpt wird, dann kann ich das nicht verkörpern und dahinterstehen. Was Elif und ich definitiv gemeinsam haben: Wir sind Künstlerinnen, die von ihrem kleinen Fingernagel bis zu der Bühnenshow, alles durchplanen, über jeden Handgriff Bescheid wissen. Wir sind beide unsere eigenen Chefs.

Liebe

Mathea: Das Allerwichtigste auf der Welt. Ohne die Menschen, die ich liebe und die mich lieben, könnte ich dem ganzen Druck manchmal nicht standhalten. Es braucht im Leben Menschen, denen man vertraut und die man ehrlich und aufrichtig liebt.

Elif: Liebe ist etwas, wonach wir alle streben. Sei es die Liebe zu uns selbst oder auch in jemand anderem zu finden.

Der Red Bull SoundClash 2024 © Matthias Heschl

Vorbilder

Mathea: In Österreich gab es, bis auf Christina Stürmer, leider kaum Künstlerinnen. Dabei helfen Idole einem oft dabei, seinen Weg zu finden. Elif war ein großes Vorbild für mich. Sie ist fünf Jahre älter als ich. Als ihre erste Single rauskam, war ich 15.

Elif: Mir hat auch immer eine Frau gefehlt, die so war wie ich. Deshalb wollte ich selbst diese Frau sein. Jetzt ist es voll schön zu sehen, dass andere Girls nachkommen uns sagen: „Geil, dass du da warst, das hat mich motiviert, auch Musik zu machen.“ Deswegen versuche auch ich, ein gutes Vorbild für andere zu sein – und hoffe, es gelingt mir.

Konkurrenz

Elif: Belebt das Geschäft.

Mathea: Auf den Punkt gebracht.

Freundschaft

Elif: … kam in letzter Zeit zu kurz. Die letzten drei Jahre hatte ich sehr, sehr wenig Zeit für meine Freunde. Die echten nehmen mir das nicht übel. Die gönnen mir das. Aber es hat sich sehr ausgesiebt. Es sind nicht mehr viele, die noch in meinem Leben sind.

Mathea: Das ist bei mir sehr ähnlich. Ich habe sehr wenige, aber dafür sehr, sehr gute Freunde. Und die haben einfach Verständnis und sind nicht neidisch, sondern an meiner Seite, egal was passiert.

Feminismus

Elif: Manchmal sagen mir Leute, dass ich feministisch bin, aber eigentlich bin ich nur ich selbst: Ich kämpfe für meine Freiheiten und mach mein Ding.

Mathea: Ich bin Feministin. Und ich denke, wir sollten alle Feministinnen sein.

Gleichberechtigung

Mathea: Ich liebe an der neuen Generation, von der ich auch Teil bin, dass hier ein Wandel passiert. Aber: Wir haben noch viel zu tun!

Elif: Wir sind in so vielen Bereichen nicht gleichberechtigt: In Jurys siehst du immer nur eine Frau, dafür drei Männer. Noch immer gewinnen mehr Männer Preise als Frauen. Wir werden nicht gleich bezahlt wie Männer. Aber ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, um das zu ändern.

Rückschläge

Mathea: Meine Mama hat immer gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Oft, wenn sie das zu mir gesagt hat oder manchmal immer noch sagt, denke ich mir: „Aber ich habe gerade irgendwie gar keine Hoffnung.“ Nur habe ich auch schon in vielen Situationen in meinem Leben gemerkt, es geht tatsächlich immer weiter. Und wenn du weiter machst und dich entscheidest, dafür kein Opfer zu sein, sondern alles in deiner Macht Stehende dafür tust, dass alles wieder gut wird, wird auch alles wieder gut.

Elif: Ich hatte sehr viele Rückschläge. Ich hatte keine Karriere, die einfach so schnurstracks nach oben ging und es sind auch viele Fehler passiert. Immer wieder gab es Situationen, wo ich dachte, es geht jetzt voran und es ist trotzdem nicht vorangegangen. Und ich bin stolz darauf, dass ich genau in diesen Momenten trotzdem weitergemacht habe. Die Liebe zur Musik und der Traum in meinem Kopf waren so groß, dass ich alles in Kauf genommen habe, um all diese Hürden zu überstehen. Mein aktuelles Album heißt „Endlich tut es wieder weh“. Ich habe für mich verstanden, dass Schmerz oder Rückschläge nicht immer etwas Schlechtes sein müssen. Du kannst sie für dich nutzen, um aufs nächste Level zu kommen.