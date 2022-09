Red Bull SoundClash: So funktioniert das Event

Jedes Battle der vielen Runden testet die Fähigkeiten der Teilnehmer aufs Schärfste; dabei geht es vor allem um eines: für Überraschungen zu sorgen. Nur die innovativsten und unterhaltsamsten Künstler stehen am Ende ganz oben und können die Crowd, die letztlich über das Ergebnis des Contests entscheidet, von sich überzeugen. Ein Regelverständnis ist dabei die Grundvoraussetzung. Nur so peitscht du den Dezibelmesser in die Höhe!

Jedes Battle der vielen Runden testet die Fähigkeiten der Teilnehmer aufs Schärfste; dabei geht es vor allem um eines: für Überraschungen zu sorgen. Nur die innovativsten und unterhaltsamsten Künstler stehen am Ende ganz oben und können die Crowd, die letztlich über das Ergebnis des Contests entscheidet, von sich überzeugen. Ein Regelverständnis ist dabei die Grundvoraussetzung. Nur so peitscht du den Dezibelmesser in die Höhe!

Jedes Battle der vielen Runden testet die Fähigkeiten der Teilnehmer aufs Schärfste; dabei geht es vor allem um eines: für Überraschungen zu sorgen. Nur die innovativsten und unterhaltsamsten Künstler stehen am Ende ganz oben und können die Crowd, die letztlich über das Ergebnis des Contests entscheidet, von sich überzeugen. Ein Regelverständnis ist dabei die Grundvoraussetzung. Nur so peitscht du den Dezibelmesser in die Höhe!

Um in das Event einzuführen und das Publikum auf das vorzubereiten, was in weiterer Folge ansteht, performen beide Artist einige ihrer größten Hits. So gehen sie sicher, dass jeder im Saal sich bewegt und mit voller Stimme mit grölt. Diese Runde unterhält, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

Um in das Event einzuführen und das Publikum auf das vorzubereiten, was in weiterer Folge ansteht, performen beide Artist einige ihrer größten Hits. So gehen sie sicher, dass jeder im Saal sich bewegt und mit voller Stimme mit grölt. Diese Runde unterhält, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

Um in das Event einzuführen und das Publikum auf das vorzubereiten, was in weiterer Folge ansteht, performen beide Artist einige ihrer größten Hits. So gehen sie sicher, dass jeder im Saal sich bewegt und mit voller Stimme mit grölt. Diese Runde unterhält, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.