Skicross auf einem neuen Level: am 27. März 2021 treffen sich die besten Athleten des Skicross World Cup in Andermatt zu einem Rennen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.

Nach dem letzten Saison-Rennen kommt es damit in der Schweiz noch einmal zu einem, absoluten Höhepunkt. Die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt in einem einzigartigen Rennformat auf einem Kurs, der seines Gleichen sucht: dieser Event wird die Grenzen dieses ohnehin spektakulären Sports verschieben. Da kannst du dir sicher sein.

First Things First: Wie kannst du live dabei sein?

und in voller Länge vom Gemsstock in Andermatt. Freu dich auf 90 Minuten packende Wintersport-Action auf dem spektakulärsten Kurs des Winters.

Warum du dabei sein solltest:

Die Teilnehmer