7 Sätze, die alles über den Red Bull SuperSkicross sagen

"The Same Procedure as last year!”

als Erste über die Ziellinie – so weit, so unspektakulär in dieser Saison. Allerdings: der Abstand der Schwedin zu ihren Verfolgerinnen

In diesem entschied sich Thompson nach einem eher schwachen Start für die Silver Line, während die an Platz zwei liegende

In diesem entschied sich Thompson nach einem eher schwachen Start für die Silver Line, während die an Platz zwei liegende Fanny Smith im Negative Turn von der Österreicherin Katrin Ofner attackiert wurde. Allerdings machte die Waadtländerin die Tür zu und ging als Zweite ins Ziel. Thompson hatte zwar keine Chance auf Silber – holt sich aber noch vor Ofner Platz drei.

In diesem entschied sich Thompson nach einem eher schwachen Start für die Silver Line, während die an Platz zwei liegende Fanny Smith im Negative Turn von der Österreicherin Katrin Ofner attackiert wurde. Allerdings machte die Waadtländerin die Tür zu und ging als Zweite ins Ziel. Thompson hatte zwar keine Chance auf Silber – holt sich aber noch vor Ofner Platz drei.

in Andermatt erneut auf den Schnee bracht, war einfach eine völlig eigene Liga. Elf der zwölf Saisonrennen, sowie den Wettbewerb in Peking, hatte sie im Vorfeld gewonnen.

Zugegeben: ganz überraschend war das Podium im Finale der Damen nicht. Schliesslich entspricht die Reihenfolge exakt den Platzierungen im Skicross-Gesamtweltcup. Aber was die Schwedin Sandra Näslund in Andermatt erneut auf den Schnee bracht, war einfach eine völlig eigene Liga. Elf der zwölf Saisonrennen, sowie den Wettbewerb in Peking, hatte sie im Vorfeld gewonnen.

Zugegeben: ganz überraschend war das Podium im Finale der Damen nicht. Schliesslich entspricht die Reihenfolge exakt den Platzierungen im Skicross-Gesamtweltcup. Aber was die Schwedin Sandra Näslund in Andermatt erneut auf den Schnee bracht, war einfach eine völlig eigene Liga. Elf der zwölf Saisonrennen, sowie den Wettbewerb in Peking, hatte sie im Vorfeld gewonnen.