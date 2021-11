Red Bull Symphonic: Weswegen du Loredanas Konzert nicht verpassen darfst!

Lillo Scrimali: Musical Director und künstlerischer Kopf hinter Red Bull Symphonic mit Loredana. Der Stuttgarter ist einem breiten Publikum vor allem durch seine Auftritte als Bandleader bei der TV-Show "The Voice of Germany" bekannt, hat aber darüber hinaus in den vergangenen Jahren so ziemlich jedes deutschsprachige MTV Unplugged arrangiert, das es gab. Darunter u.a. für Namen wie Max Herre, Cro oder auch Unheilig.