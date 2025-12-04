Gaming
© Florian Colas/Red Bull Content Pool
Das sind die 7 spannendsten Highlights der Red Bull Tetris® National Finals
Die ersten National Finals dieses außergewöhnlichen Tetris-Turniers setzten international neue Maßstäbe in Spannung und Spielniveau. Hier findest du die 7 Highlights aus der ganzen Welt.
Nach mehr als 7 Millionen Red Bull Tetris®-Qualifikationsspielen auf der ganzen Welt traten die besten Spieler:innen aus 60 Nationen bei den jeweiligen National Finals gegeneinander an. Und auf dem Spiel stand immerhin die Chance, das eigene Land beim World Final in Dubai zu vertreten.
Ob in Indien oder Italien, Kanada oder der Tschechischen Republik - jedes Land drückte dem Turnier seinen eigenen Stempel auf und bot dem Publikum unvergessliche Erlebnisse. Hier sind nur ein paar davon:
Österreich
Das National Final fand nicht nur im Herzen von Österreichs Hauptstadt statt, sondern auch im Herzen des größten Gaming Festivals des Landes, der Game City Vienna. Der Red Bull Tetris-Showdown fand im spektakulären Rathaus statt und die Atmosphäre wurde durch Musik, eine spektakuläre BMX-Show von Senad Grosic und vielem mehr unterstrichen.
USA
Das atemberaubende National Final in Hollywood, Florida, USA, fand in einem technischen Wunderwerk statt - dem gitarrenförmigen Seminole Hard Rock Hotel and Casino - wo die Bühne der Wettbewerber über dem Wasser eines beeindruckenden Pools zu schweben schien, während die Akteur:innen um den Sieg kämpften. Parkour-Demonstrationen und eine Drohne, die die Siegertrophäe überreichte, machten das Spektakel perfekt.
Ägypten
Das National Final in Ägypten bot einen kreativen Spielplatz für Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen im Boom Room in Kairo, einem 2.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsort für soziales Entertainment. Die begeisterten Leute verfolgten das rasante Spielgeschehen, während sie von Tetris-Figuren und Minispielen umgeben waren. Sie konnten sogar ihre Fähigkeiten am Steuer eines offiziellen Red Bull F1-Simulators testen.
Weitere Finalszenen aus aller Welt:
Brasilien
Die modernistische Fassade des Gazeta-Gebäudes in São Paulo aus den 1960er-Jahren verwandelte sich in die perfekte Bühne für das brasilianische Landesfinale. Die Zuschauer:innen säumten die Avenida Paulista, die Hauptstraße der Stadt, um das Drama ganz genau zu verfolgen. Dabei genossen sie das Frühlingswetter, die Live-Musik und die spannenden Spiele, während das Feld durch Head-to-Head-Matches minimiert wurde.
Kanada
Die besten kanadischen Spieler:innen kämpften um den nationalen Titel, als Torontos hochmodernes Illuminarium in eine einzigartige Tetris-Arena verwandelt wurde. Die Fans staunten nicht schlecht, als eine hochmoderne Projektion das Spielgeschehen live auf die Wände projizierte, während der DJ einen eigens für das Event produzierten Track mit gesampelten Vocals des Rekordmeisters Ludwig auflegte.
Italien
Italiens nationaler Showdown war ein Höhepunkt der jährlichen Lucca Comics and Games Convention - dem größten Comicfestival Europas - wo die Besucher:innen die Chance hatten, in einem speziellen Red Bull Tetris-Qualifikationsturnier um den letzten verbleibenden Platz im nationalen Finale zu kämpfen. Dann traten die besten Spieler:innen des Landes gegeneinander an, während das Publikum jeden Spielzug auf einer riesigen Leinwand verfolgte, die eigens für die Veranstaltung gebaut wurde.
Frankreich
Das letzte National Final des Turniers fand am 29. November am Ufer der Seine im François Mitterrand Gebäude der französischen Nationalbibliothek in Paris statt. Während das 1v1-Spiel auf die ikonischen 24-stöckigen Türme projiziert wurde, ließen die rotierenden und fallenden Tetris-Blöcke die Stadt des Lichts noch heller erstrahlen.
Der große Showdown steht noch bevor, wenn das Red Bull Tetris World Final in Dubai mit über 2.000 Drohnen startet, die das erste offizielle live spielbare Tetris-Spiel am Himmel erzeugen. Alle Neuigkeiten und Updates zum World Final findest du hier.