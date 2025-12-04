Das sind die 7 spannendsten Highlights der Red Bull Tetris® National Finals

Nach mehr als 7 Millionen Red Bull Tetris®-Qualifikationsspielen auf der ganzen Welt traten die besten Spieler:innen aus 60 Nationen bei den jeweiligen National Finals gegeneinander an. Und auf dem Spiel stand immerhin die Chance, das eigene Land beim World Final in Dubai zu vertreten.

Ob in Indien oder Italien, Kanada oder der Tschechischen Republik - jedes Land drückte dem Turnier seinen eigenen Stempel auf und bot dem Publikum unvergessliche Erlebnisse. Hier sind nur ein paar davon:

Österreich

Das National Final fand nicht nur im Herzen von Österreichs Hauptstadt statt, sondern auch im Herzen des größten Gaming Festivals des Landes, der Game City Vienna. Der Red Bull Tetris-Showdown fand im spektakulären Rathaus statt und die Atmosphäre wurde durch Musik, eine spektakuläre BMX-Show von Senad Grosic und vielem mehr unterstrichen.

Die Szene vor dem Wiener Rathaus. © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

USA

Das atemberaubende National Final in Hollywood, Florida, USA, fand in einem technischen Wunderwerk statt - dem gitarrenförmigen Seminole Hard Rock Hotel and Casino - wo die Bühne der Wettbewerber über dem Wasser eines beeindruckenden Pools zu schweben schien, während die Akteur:innen um den Sieg kämpften. Parkour-Demonstrationen und eine Drohne, die die Siegertrophäe überreichte, machten das Spektakel perfekt.

Auf der US-Bühne ging es heiß her. © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Ägypten

Das National Final in Ägypten bot einen kreativen Spielplatz für Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen im Boom Room in Kairo, einem 2.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsort für soziales Entertainment. Die begeisterten Leute verfolgten das rasante Spielgeschehen, während sie von Tetris-Figuren und Minispielen umgeben waren. Sie konnten sogar ihre Fähigkeiten am Steuer eines offiziellen Red Bull F1-Simulators testen.

Der offizielle Red Bull F1-Simulator war beliebt bei den Fans. © Mohamed Saber Kamal/Red Bull Content Pool

Weitere Finalszenen aus aller Welt:

Bei der US-Veranstaltung wurde die Siegertrophäe per Drohne geliefert. © Marv Watson/Red Bull Content Pool Fans füllten das Barranco Convention Center in Lima in Peru. © Enrique Castro Mendivil/Red Bull Content Pool Zuschauer:innen genießen die Stimmung beim tschechischen Finale in Prag. © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool Hongkongs Top-Leute standen im Mittelpunkt der neuen Mall Mong Kok T.O.P. © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool Senad Grosic hebt beim Landesfinale in Wien buchstäblich ab. © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool Das Gefühl, wenn du realisierst, dass du nach Dubai fährst. © Mark Roe/Red Bull Content Pool Tetrimino-Cosplay beim Nationalfinale in Griechenland. © Ronny Skevis/Red Bull Content Pool Snacks, Red Bull und Elite-Tetris - perfekter Abend in Taiwan. © Scarlett Peng/Red Bull Content Pool Indiens National Final war eines der Highlights der DreamHack in Hyderabad. © Focus Sports/Red Bull Content Pool Verblüffte Fans reagieren auf das Spielgeschehen beim US National Final. © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Brasilien

Die modernistische Fassade des Gazeta-Gebäudes in São Paulo aus den 1960er-Jahren verwandelte sich in die perfekte Bühne für das brasilianische Landesfinale. Die Zuschauer:innen säumten die Avenida Paulista, die Hauptstraße der Stadt, um das Drama ganz genau zu verfolgen. Dabei genossen sie das Frühlingswetter, die Live-Musik und die spannenden Spiele, während das Feld durch Head-to-Head-Matches minimiert wurde.

Der Blick von der Avenida Paulista. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Kanada

Die besten kanadischen Spieler:innen kämpften um den nationalen Titel, als Torontos hochmodernes Illuminarium in eine einzigartige Tetris-Arena verwandelt wurde. Die Fans staunten nicht schlecht, als eine hochmoderne Projektion das Spielgeschehen live auf die Wände projizierte, während der DJ einen eigens für das Event produzierten Track mit gesampelten Vocals des Rekordmeisters Ludwig auflegte.

DJ Bishu an den Decks in Toronto. © Mack Kalish/Red Bull Content Pool

Italien

Italiens nationaler Showdown war ein Höhepunkt der jährlichen Lucca Comics and Games Convention - dem größten Comicfestival Europas - wo die Besucher:innen die Chance hatten, in einem speziellen Red Bull Tetris-Qualifikationsturnier um den letzten verbleibenden Platz im nationalen Finale zu kämpfen. Dann traten die besten Spieler:innen des Landes gegeneinander an, während das Publikum jeden Spielzug auf einer riesigen Leinwand verfolgte, die eigens für die Veranstaltung gebaut wurde.

Fans beobachteten die Action in Italien unter freiem Himmel. © Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool

Frankreich

Das letzte National Final des Turniers fand am 29. November am Ufer der Seine im François Mitterrand Gebäude der französischen Nationalbibliothek in Paris statt. Während das 1v1-Spiel auf die ikonischen 24-stöckigen Türme projiziert wurde, ließen die rotierenden und fallenden Tetris-Blöcke die Stadt des Lichts noch heller erstrahlen.

Das Nationalfinale in Paris konnte man sogar vom Ufer der Seine aus sehen. © Florian Colas/Red Bull Content Pool

Der große Showdown steht noch bevor, wenn das Red Bull Tetris World Final in Dubai mit über 2.000 Drohnen startet, die das erste offizielle live spielbare Tetris-Spiel am Himmel erzeugen.