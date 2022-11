8 Gründe, warum du bei den Pump Track World Finals dabei sein solltest

Rider aus der ganzen Welt versammeln sich am 19. November in Santiago de Chile zur dritten Ausgabe der

und damit das goldene Ticket für die World Finals gewinnst. Hier sind gleich 8 Gründe, warum die WM kein gewöhnliches Bike-Event ist und warum jeder Rider danach streben sollte, in Santiago am Start zu stehen.

Die Red Bull UCI Pump-Track-WM ist ein einwöchiges Bike-Spektakel, bei dem ganz klar die Fahrer im Mittelpunkt stehen. Von dem Moment an, in dem du deine regionale Quali gewinnst und eines der heiß begehrten Tickets zum World Final löst, ist das Team von

Ready to go

Nach dem Flug zum Austragungsort kommst du im Hotel der Teilnehmer an, wo du dich unter die anderen Rider mischst und gleich mal abchecken kannst, wie die anderen so drauf sind. Die Mahlzeiten werden immer gemeinsam eingenommen, sei es im Hotel, vor Ort oder irgendwo in der Stadt.

Auf der Strecke haben die Fahrer einen eigenen, von den Fans getrennten Bereich, wo sie Zugang zu einem Physiotherapeuten, Caterern, Mechanikern und einer Chill-Out-Zone haben. Wenn du nicht gerade auf dem Track deine Runden drehst, kannst du dich an einer Reihe von Aktivitäten beteiligen, die von Velosolutions organisiert werden. Wenn du darauf keine Lust hast, kannst du Santiago auch auf eigene Faust erkunden. Auf all das kannst du dich freuen, wenn du die lokale Quali-Runde gewinnst.

Bei den meisten Rennen scheinen immer dieselben Namen auf den Fahrerlisten auf -- nicht so bei den Pump Track World Finals! Da die Quali-Runden jedes Jahr woanders stattfinden, gibt es immer wieder neue Gesichter. Bei den letztjährigen Finals in Lissabon kamen 59 Teilnehmer aus 19 Ländern nach Portugal, darunter Rider aus Lesotho, Argentinien, den USA, Kolumbien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Italien und Belgien.

BMX vs. MTB ist bei Pumptrack-Rennen immer ein heiß diskutiertes Thema, und im Fahrerbereich wird gerne über die Vor- und Nachteile von 20-Zoll-Bikes gegenüber 26-Zoll-Bikes debattiert. Payton Ridenour meint dazu: "Wenn wir hierher kommen, gibt es Leute aus dem Dirt-Bereich, Leute mit BMX-Bikes und Parkbikes, Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Regionen der Welt. Es ist einfach großartig zu sehen, wie alle zusammenkommen und wir trotz all den Unterschieden etwas haben, das wir gemeinsam lieben."

Bei MTB-Events ist das Feld der Männer in der Regel deutlich größer als das der Frauen. Auch das ist am Pumptrack anders! Beim Finale letztes Jahr waren sogar mehr Frauen als Männer am Start -- 32 Männer und 34 Frauen. Da bei jeder der Quali-Runden je 1 Rider und 1 Riderin das Ticket zu den World Finals bekommen, gibt es immer ein gutes Gleichgewicht.

Bei einem solchen Mix aus vielfältigen Backgrounds und Leidenschaften sind die Rider immer zur Stelle, um denjenigen unter die Arme zu greifen, die den Sport noch nicht so gut kennen. Auch Kinder aus der Region kommen voll auf ihre Kosten, denn sie können in von Athleten geleiteten Trainingseinheiten von den Besten der Welt lernen. Etwas zurückgeben und mehr Menschen für den Radsport begeistern, ist ein zentrales Anliegen von Velosolutions.

Es spielt keine Rolle, ob du in Bergnähe oder im Flachland lebst, die Pumptracks von Velosolutions findet man überall auf der Welt. Da der Gründer Claudio Caluori ständig auf der Suche nach neuen Standorten ist, besteht die Chance, dass es auch in deiner Nähe bald einen gibt. Hier erfährst du, wo sich

Khothalang Leuta genoss ihre Zeit in Lissabon in vollen Zügen