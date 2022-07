Raus aus der Realität: Red Bull Unforeseen auf dem Splash! Festival

Was für ein Blick! Nirgends sonst gab es beim Red Weekend, dem ersten Splash!-Wochenende 2022, so eine spektakuläre Sicht auf die Mainstage wie hier – vom Turm der geheimen Red Bull Unforeseen Area aus. Nicht nur Headliner A$AP Rocky ließ sich so besonders beeindruckend erleben. Und das war nicht die letzte Chance: A$AP Rocky und Red Bull Unforeseen sind auch beim Splash! Blue Weekend (7.-9. Juli) am Start!