Die Highlights von Red Bull Unrailistic

18 der weltbesten Rider:innen stellten sich bei der allerersten Ausgabe von Red Bull Unrailistic im schwedischen Åre einigen der technisch anspruchsvollsten Rail-Features, die die Freestyle-Welt je gesehen hat. Der einzigartige Parcours, der von niemand Geringerem als Jesper Tjäder entworfen und von seinen revolutionären Edits inspiriert wurde, war der perfekte Spielplatz für die Freeski-Elite, die sich und den Sport in eine neue Dimension katapultierte. Die beste Action findest du im Player oben.

Die sensationellen Highlights und herausragendsten Momente des Events haben wir darunter aufgelistet. Enjoy the ride!

01 Der technisch anspruchsvollste Kurs aller Zeiten

Neben den eigentlichen Freestyle-Größen war der Star der Show zweifellos der atemberaubende Parcours, der einige der technisch anspruchsvollsten Rail-Features der Welt enthielt. Die Freeskier:innen liebten den Kurs ab der ersten Sekunden und bezeichneten ihn als "spektakulär", "großartig" und "wie einen Schritt in Jespers Kopf".

Nach drei Tagen harter Arbeit durften die Rider endlich die Features testen © Adam Klingeteg

Maximaler Stoke © Emrik Jansson Die untere Section war vollgepackt mit massiven und technischen Features © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

Jedes Feature war heftiger als das nächste und die Rails waren 10 Mal härter zu fahren als die, die man normalerweise auf einem Slopestyle-Track findet. Es war schon eine große Leistung, ein Feature anzufahren und heil unten anzukommen, ganz zu schweigen davon, ganze Runs zu absolvieren.

Die Anzahl der High Fives und Umarmungen stieg im Laufe des Tages exponentiell an, als die Rider:innen begannen, mehr Risiko zu nehmen und unglaubliche Tricks auf den härtesten Features zu wagen. Die Atmosphäre auf und neben der Strecke war dementsprechend ausgelassen und eines wissen wir nach dem Event mit absoluter Sicherheit: Der Red Bull Railistic-Kurs wurde seinem Hype mehr als gerecht!

02 Unfassbarer "Best Trick"-Bewerb

In einem Flat-Out-Jam-Format, das Risikobereitschaft und Kreativität belohnte, gab es für die Rider:innen kein Halten mehr. Besonders im unteren Teil bot der Parcours ein Sammelsurium an massiven und originellen Rails, an denen sich die Teilnehmer:innen einfach austobten.

Das ist CGI-Kram - das sollte nicht möglich sein! Steep Steep

Alle waren stoked © Adam Klingeteg

Die Fans erschienen zahlreich, um ihre Held:innen in Action zu sehen © Adam Klingeteg Joel Magnusson war einer der großen Stars des Tages © Emrik Jansson

Mit einem absolut verrückten Nose Butter 270 Pretzel 450 auf dem Triple-S-Rail holte sich der Schweizer Valentin Morel den Sieg in der Kategorie "Best Trick". Bei den Damen schnappte sich die Britin Kristy Muir mit einem Lip-on Blind 270 die "Best Trick"-Krone auf demselben Feature.

Jesper Tjäder versetzte die Fans mit einem perfekten Cinnamon Bun in rasende Begeisterung, genauso wie sein Landsmann Joel Magnusson mit seinem Switch Left Disaster 270 Pretzel Front 450 auf dem Triple-S-Rail. Und ja, die Tricks heißen wirklich so!

Valentin Morel war auf dem Triple-S einfach nicht zu biegen © Emrik Jansson Kirsty Muir ließ es auf dem Triple-S schon fast einfach aussehen © Emrik Jansson

03 Andreas Håtveit feiert das Comeback seines Lebens

"Old guys rule" -- so viel steht nach dem ersten Red Bull Unrailistic-Event fest! Die norwegische Legende Andreas Håtveit hat eindrucksvoll gezeigt, wer der King of Rails ist und sich zum allerersten Red Bull Unrailistic-Champion gekrönt. Håtveit hat sich vor fast 10 Jahren aus dem Sport zurückgezogen und nahm 2014 zum letzten Mal an einem Wettkampf teil, konnte der Verlockung aber nicht widerstehen, als er die Einladung erhielt.

Und Håtveit war von der ersten Sekunde an on fire! Nach Platz 3 beim "Best Trick" und seinem One-foot 50-50 to RF to Front Swap to Front Swap to Back 450 auf dem Spider Rail, verblüffte er Fans, Judges und Kontrahenten gleichermaßen, indem er den besten Railrun der Welt auf den schwedischen Slopestyle-Kurs zauberte.

Andreas Håtveit zauberte den besten Railrun aller Zeiten in den Schnee © Adam Klingeteg

Er begann seinen Run mit einem 50-50 to 360 out und Back Switch Up 360 auf dem Double Rainbow, gefolgt von einem Joker auf dem C-Rail und einem Disaster Lincoln to Front 450 out auf der Flat Down Box. Dann legte er auf dem Rainbow Rail mit einem extrem technischen Back 630 Shifty nach und beendete den Run mit einem Front Switch Up to Transfer to K-fed 450.

Er war ebenso schockiert wie begeistert von seinem Sieg: "Es ist so verrückt, ich kann es nicht glauben", meint er. "Als ich die Einladung bekam, dachte ich: 'Okay, keine Süßigkeiten mehr und mehr Liegestütze'. Hier zu sein ist eine solche Ehre. Es ist der absolute Wahnsinn!"

Die Top 3 © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool Håtveit nimmt Flugstunden: das Rainbow-Rail war 12 Meter hoch © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool

04 Mathilde Gremaud krönt sich zur ersten Siegerin

Mit einem smoothen und extrem kontrollierten Run zeigte die Schweizerin Mathilde Gremaud , warum sie eine der besten Freeskierinnen der Welt ist. Sie stompte ihren Trick am 12 m hohen Rainbow Rail, zeigte einen 270 Up auf dem Double Rainbow und blieb auch auf der Flat Down Box lupenrein. Sie erhielt mit ihrem Run zu Recht die höchste Punktzahl bei den Damen und durfte über Platz 1 jubeln.

"Der Kurs ist so verrückt und es ist noch verrückter die Features auch wirklich anzufahren. Ich bin so stoked, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, hier dabei zu sein", sagte sie abschließend und merkte noch an, dass sie hofft, nächstes Jahr mehr Frauen bei dem Event zu sehen.

Mathilde Gremaud zeigte ihre herausragenden Skills auf dem Rainbow-Rail © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool Muir und Gremaud tauschen sich zwischen ihren Runs aus © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

05 Jesper Tjäder hätte beinahe den verrücktesten Trick des Contest gelandet

Jesper Tjäder, das Mastermind hinter dem Event und Schöpfer der absurden Rail-Features, war sowohl im Practice als auch während des Wettkampfs absolut on fire! Sein Plan? Ein Double-Backflip auf der Flat Down Box -- ein Trick, der eigentlich nicht möglich sein sollte. Er versuchte den Trick in beiden Runs und beide Male war er so kurz davor, den Trick zu landen. Jesper war trotzdem happy!

Es ist unglaublich! Es war so cool zu sehen, wie alle im Laufe der Woche unglaubliche Fortschritte machten. Jesper Tjäder

"Am ersten Tag war es unsere Mission, die Rails überhaupt zu treffen, und jetzt, ein paar Tage später, machen die Leute die verrücktesten Dinge und schaffen ihre Tricks fast jedes Mal."

"Ich hätte den Double auf der Box natürlich gerne gelandet, aber so ist das eben manchmal. Ich habe trotzdem ein paar ziemlich coole Tricks auf den anderen Features gezeigt und bin einfach nur happy, dass das Event so gut gelaufen ist. Es waren so viele Fans da und alle waren begeistert vom Kurs!"

Der Unrailistic-Maestro himself hat auf so vielen Levels abgeliefert © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool

Sein Highlight? Zu sehen, wie sein Idol aus Kindertagen, Andreas Håtveit, den Sieg holte.

Tjäder in seinem Element © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool Neben unzähligen Tricks gab es mindestens genauso viele Umarmungen © Emrik Jansson/Red Bull Content Pool

06 Grenzen wurden überschritten

Nach einem Event wie diesem gibt es natürlich viele unvergessliche Momente, darunter die beiden gewaltigen Slopestyle-Runs vom Amerikaner Colby Stevenson und vom Kanadier Evan McEachran , die die Plätze 2 und 3 in der Gesamtwertung belegten. Ebenfalls erwähnen müssen wir den Schweden Emil Granbom , der einen unglaublichen Double Flip Hand Drag auf dem massiven Rainbow Rail zeigte. Einer der Underdogs des Events, Joel Magnusson , gehörte zu den Ridern, der einen verrückten Trick nach dem anderen landete und das Event entscheidend prägte. Eines seiner Highlights: Frontflip vom höchsten Punkt am Rainbow Rail.

Die Idee hinter dem Event war, die Teilnehmer:innen in die verrückte, "unrailistische" Welt von Jesper Tjäder einzuladen, die Rails zur Hauptattraktion zu machen und damit die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Und Red Bull Unrailistic hat gehalten, was es versprochen hat!

Emil Granboms Hand Drag Double war etwas für die Geschichtsbücher © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool