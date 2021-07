Steigt mit der Tide und geht ab: Der Track von Red Bull Wake Capital

, am 7. August einer von 16 handverlesenen Ridern, die bei Red Bull Wake Capital starten werden, ist vom Track-Design begeistert: "Mir war von Anfang an wichtig, dass Red Bull Wake Capital perfekt in die Hafenstadt passt", sagt Felix, der die Obstacle von Red Bull Wake Capital mitdesignt hat. "Deshalb haben wir auch Frachtcontainer, Bagger, Rohre und vieles mehr, was Baustellen, Hafen und Hamburg-Feeling gibt, in den finalen Track eingebaut."

Wir wollten einen Track in die Hansestadt Hamburgs bauen, den es so noch nie gegeben hat. Das ist uns gelungen.

