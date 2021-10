"Räum jetzt endlich das schmutzige Geschirr weg!" - "Heast, ruhig bleiben, ich mach das nach der Party gleich morgen früh!", "Kann mir jemand noch eine 10er-Packung Taschentücher mitnehmen?" - "Sag, interessiert dich unsere Umwelt überhaupt nicht? Du schnäuzt jeden Tag Papier eines gesamten Waldes weg", "Hoooooooney!" – "Ja, Bärchen?"... in WGs zu wohnen kann das Beste der Welt und die Hölle auf Erden sein, es kommt immer auf die Mischung an! Wir haben neun Bewohner-Klischees, die wahrer nicht sein könnten und wir sind sicher, dass mindestens einer, dieser Artgenossen, mit dir zusammen wohnt!

1. Die Partykanonen

Ob Männlein oder Weiblein, durchzechte Nächte, verpasste Vorlesungen und wechselnde, nächtliche Bett-Bekanntschaften stehen bei diesem WG-Mitbewohner auf dem Stundenplan und du kannst dir sicher sein, dass auch die mitbewohnerlichen Pflichten viel zu kurz kommen. Das Bad, das voll mit Parfums und quer verstreutem Schminkzeug ist, wird stets im Chaos hinterlassen, die leeren Flaschen diverser Alkoholika vom exzessiven Vorglühen prägen das Bild in der Küche und Klamotten, die nach durchfeierten Clubnächten riechen, zieren jeden Winkel der Wohnung. Vormittags ist dieser WG-Typ selten anzutreffen, erst um die Mittagszeit startet die Rückeroberung der Welt und je länger der Tag dauert, desto mehr Motivation baut sich auf. Egal welcher Tag der Woche, die Partykanone hat immer Bock auf Feiern und weiß immer, wo was los ist. Der Partykalender ist besser organisiert als der Uni-Alltag – schade, dass es dafür keine ECTS-Punkte gibt. Oft sind die Partykanonen aber auch extrem charmant und wickeln ihre verärgerten und pflichtbewussten Mitbewohner mit links um den Finger. Im Gespräch zeigen sie sich meistens sehr einsichtig, doch der Schein trügt – spätestens nach dem ersten Drink, sind alle guten Vorsätze über Bord geworfen und die party train fährt weiter!

2. Die WG Polizisten

Im krassen Gegensatz zur Partykanone steht der WG Polizist. Akribisch wird Ordnung gehalten und nach strikten Regeln gelebt – dieser Artgenosse verhält sich ruhig und gesittet, zahlt die Miete pünktlich und sorgt dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft. Der Haken daran: er oder sie erwartet das auch von dir und das mit rigoroser Schärfe. Deine hausfraulichen Qualitäten befinden sich 24/7 auf dem Prüfstand, Staub, Schmutzwäsche und Unordnung sind die erklärten Erzfeinde, der Kühlschrank ist nach den Namen der WG Bewohner strukturiert und jede nächtliche Aktivität wird nach kürzester Zeit mit aller Härte unterbunden – das Wesentliche, nämliche 100% Anwesenheit im Unterreich und makellose Noten stehen im Vordergrund und jede extracurriculäre Tätigkeit, die Spaß und Freiheit beinhaltet, wird als Zeitverschwendung abgetan. Alles hat immer einen Plan: das Putzen, die Müllentsorgung, die Abendessen, Einkäufe und nicht selten kommt es vor, dass hierzu ausgeklügelte Excel-Listen geführt werden. Trotzdem, übel nehmen kann man es diesen Mitbewohnern meistens nicht, weil man sich auf sie verlassen kann und sie auch manchmal den „good cop“ geben!

3. Die alternativen Esos

Gender, Ernährung, Politik und Kant sind die Lieblingsthemen dieses Mitbewohners und egal was du ansprichst, alles wird hinterfragt, kritisiert und optimiert. Die ganze Welt ist aus den Fugen geraten und dreht sich unrund, das muss geändert werden – am besten mit Superfoods, geistreichen Podcasts, Metta-Meditation und einer grundsätzlich alternativen Lebensweise, die bewusst, ökologisch vertretbar und wert ist, darüber zu reden. Sternzeichen, Mondphasen und die neuesten Trends in der Persönlichkeitsentwicklung steuern jede Handlung dieser Spezies und oft hat man in seiner Gegenwart das Gefühl nicht würdig und ein schlechter Mensch zu sein, weil man eben einmal nicht regional eingekauft und das Jutesackerl zu Hause vergessen hat. Die Kleidung ist grundsätzlich Fair Trade, in den Urlaub geht’s nur mit dem Rad oder Zug, der Co2 Footprint verkleinert sich ja nicht von alleine. Man kann viel Wertvolles von diesen Mitbewohnern lernen, definitiv auch wie man auf Spaß verzichtet. Das ockerfarbenen Schwammtechnik-Zimmer ist mit Pflanzen, Schwingungskristallen und selbst geknüpften Wandteppichen geschmückt und wenn es einmal Stress geben sollte, bietet dir diese Spezies zur Entschädigung eine Reiki-Anwendung an.

4. Die Hypochonder

Die Hypochonder findest du entweder wochenlang mit roter Nase in eine Decke gehüllt auf der Fernsehcouch oder völlig aufgeweicht im Fichtennadel-Eichenrinden-Schafgarben-Kieselsäurebad, das verspricht, die Lebensgeister wieder zu erwecken. Ständig hat dieser Typ gesundheitliche Probleme und zu Jammern! Die gebrauchten Taschentücher stapeln sich, Medikamente liegen überall herum und der Wehleidige ist oft nicht in der Lage selbst zu kochen, was die Vielzahl an leeren Pizzaschachteln und Take-Away-Boxen am Fuße der Couch erklärt. Ist der Hypochonder doch einmal halbwegs fit, dann werden Partypläne geschmiedet, Sportaktivitäten geplant und Ausflüge in den Kalender geschrieben – dass daraus aber nie was wird, kannst du dir aber schon denken, denn „der Zigarettenrauch in den Clubs reizt die Nasenschleimhaut“, es ist „viel zu kalt draußen“ und „überhaupt sind jetzt im Herbst alle Menschen gefährliche Bazillenschleudern“ - also doch lieber mit Kamillentee auf der Couch oder in der Badewanne bleiben, da weiß man, was man bekommt und setzt sich nicht unnötig Risiko aus!

5. Die Oberhipster

Galerieopenings, Fashiontrends, Geheimkonzerte, exklusive Clubs – der Oberhipster ist bestens vernetzt und kennt sich aus, wenn es um Oberflächlichkeiten geht. Eingehüllt in Supreme, Off White und Balenciaga ist die Stadt sein Revier und jedes Happening sein Laufsteg. Welcher Promi gerade mit wem liiert ist, welche Bands beim Coachella auftreten und was übermorgen hip sein wird – das alles weiß der Oberhipster, weil ers einfach im Blut hat. Er ist wandlungsfähig und adaptiv, lässt sich nicht gerne in Formen pressen, trotzdem sehen am Ende wieder alle gleich aus. Die Gang ist immer zu Besuch und unterhält sich über analoge Fotografie, die angesagtesten LPs und dass Chill Wave eine versteckte Aggressivität in sich trägt, die man erst nach der Afterhour, wenn man die Sonnenbrillen abnimmt, zu spüren bekommt. Dass dem Studium eher wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist klar, das Stadtleben (oft sind die größten Hipster ja auch gar nicht im Großstadtdschungel sondern in Hintertupfing aufgewachsen) hat doch so viel zu bieten und man könnte ja was verpassen - #fomo hoch Tausend! Will man „in“ sein, dann zieht man mit diesem Mitbewohner um die Häuser, will man etwas mit Substanz (und damit sind nicht die chemischen gemeint), dann bleibt man mit dem alternativen Eso zu Hause.

6. Die Snobs

Die 150-Quadratmeter-Wohnung mit Dachterasse gehört dem Papa und damit sich der reiche Sohnemann oder das Töchterchen in dem goldenen Käfig nicht so einsam fühlen, dürfen sie sich Untermieter halten. Selbst residieren sie dabei natürlich im größten Zimmer und die Mitbewohner werden bei der Miete für dieses exklusive Wohnarrangement ordentlich zur Kasse gebeten. In der Küche steht eine hochmoderne Rancilio Kaffeemaschine mit USB Technologie, im Kühlschrank stapeln sich noble Dom Perignon Vintage Champagner, Serbischer Pule und sündteurer Serrano-Schinken, doch der in edlen Zwirn gehüllte Papa betont bei jedem Besuch, dass er den Nachkommen nur das Nötigste zukommen lässt und sie animiert auf eigenen Beinen zu stehen. Das Gute ist, jede Woche rückt ein Putztrupp an und bringt die Wohnung zum Funkeln und Ausflüge mit dem nagelneuen Tesla sind auch eine Annehmlichkeit, auf die man nicht verzichten möchte. Es hat Vor- und Nachteile mit dem Snob eine WG zu bewohnen – schwierig kann es beim gemeinsamen Feiern werden! Dann werden nämlich die teuersten Getränke, am besten flaschenweise, bestellt und da mitzuhalten ist mit dem Studentenbudget, das man sich nebenher beim Kellnern und Flyerverteilen dazu verdient, ein Ding der Unmöglichkeit. Man möchte aber nicht als armer Schlucker dastehen und greift dann ab und zu zu tief ins Börserl, nur um es dann am nächsten Tag wieder bitter zu bereuen.

7. Die Zocker

In vielen WGs sind sie die große Unbekannte – sie vegetieren im verdunkelten Zimmer vor ihrem 8Pack OrionX High-Tech-Ultra-Wide-Triple-Screen-Computer dahin, verhalten sich ruhig und verlassen ihre sauerstoffarme Höhle nur im äußersten Notfall. Alte Pizzaschachteln, leere Chipstüten und zerdrückte Energiedrinkdosen zeugen von ihrer Existenz, ab und zu kommt auch noch ein verzweifeltes Stöhnen aus dem Zimmer, wenn eine Schlacht in League of Legends oder ein Spiel in Hearthstone verlorengeht. Augenkontakt ist niemals möglich, Ausgehen ein Fremdwort und gemeinsame Ausflüge, deren Ziel nicht Gamesmessen und esports Turniere sind, keine Option. Ab und zu trauen sie sich dann doch heraus und geben dir flüchtige Einblicke in ihre von Superhelden und Fantasiecharakteren beherrschte Welt und man merkt, dass dieser Mitbewohner doch ein Mensch auf Fleisch und Blut ist, der einfach nur Sonnenlicht und die reale Welt verabscheut. Das Gute ist: man hat mit dieser Spezies absolut keine Probleme, darf sich über ihre Zuverlässigkeit freuen und kann, wenn das Wlan-Kabel einmal nicht funktioniert, nach Hilfe fragen.

8. Die Muttis

Kochen, Putzen, Einkaufen, Nachhilfe - von den Muttis wirst du von vorne bis hinten verwöhnt und das rund um die Uhr. Sie lieben es Spiele- und Kochabende für die gesamte WG zu organisieren, stellen Putzpläne auf, die sie dann im Alleingang abarbeiten und die Bedienung der Waschmaschine ist nur ihr gestattet – dafür hast du auch immer frisch duftende, saubere Wäsche! Hältst du dich jedoch einmal nicht an die Regeln, kann sie schnell persönlich sehr enttäuscht sein, doch das gibt sich wieder - „den Kleinen kann man ja nicht lange böse sein!“. Das Studium sehen die Muttis als ihren Job an und sind bestens organisiert - oft haben sie auch deinen Studienvortschritt genau im Blick und treten dir in den Hintern, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Beim Ausgehen ist die Mutti eher das Mauerblümchen, das um Mitternacht einen Vollrausch vortäuscht und dann schnell das Weite sucht – der Haushalt und die Bücher verdienen ja schließlich auch am Wochenende die ungeteilte Aufmerksamkeit und unausgeschlafen putzt und lernt es sich dann doch nicht so fröhlich!

9. Die Turteltäubchen

Liebe ist etwas Wunderschönes, aber immer diese Geturtel mit ansehen zu müssen, kann mit der Zeit schon ganz schön nerven. Sie sprechen nur noch in der „Wir“-Form von sich, haben supersüße Kosenamen für einander und blockieren eng verschlungen den ganzen Tag und Abend die Couch während romantische Komödien auf Netflix laufen. Bussi hier, Küsschen da und Post-Its, die ihre Liebe festhalten in der ganzen Wohnung, verwandeln die Studentenbude in eine Schloss aus Zuckerwatte – an sich ja nichts Schlechtes, aber da steigt die Gefahr, dass man zuckerkrank wird um ein Vielfaches und oft wünscht man sich den dreckigen Rock & Roll Lifestyle zurück. Außerdem kann es dann noch soweit kommen, dass das Bad ständig blockiert, das heiße Wasser verbraucht und der Kühlschrank geplündert ist, ohne dass ein Cent auf dem Wohnungskonto landet.