Remco Evenepoel: Das steckt hinter dem Aufstieg zum Grand Tour-Allrounder

Remco Evenepoel erlebt gerade eine unvergessliche Tour de France . Am Nationalfeiertag seines Heimatlandes liegt der teils wie ein Popstar verehrte Belgier auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. Bei noch fünf ausstehenden Etappen bis zur Ziellinie auf den Champs-Élysées in Paris sind Rechenspiele ebenso erlaubt wie legit.

Toppt der mehrfache UCI Weltmeister im Trikot von Red Bull - BORA - hansgrohe nicht nur seinen 3. Platz aus dem Jahr 2024, sondern fährt obendrein das beste Ergebnis der Team-Historie bei der legendären französischen Grand Tour ein?

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Doch wer in diesen Tagen über Evenepoel spricht, kommt - abseits vom GC-Ranking und den beiden Etappensiegen - zu dem Schluss, dass der 26-Jährige endgültig die letzte Entwicklungsstufe zu einem komplettesten Grand Tour-Fahrer genommen hat.

01 Remco Evenepoels unkonventioneller Weg zur Tour de France

Evenepoels Vorbereitung auf die diesjährige Tour de France verlief ganz und gar nicht nach dem üblichen Schema. Nach einigen Etappenrennen zu Saisonbeginn, darunter der Gesamtsieg bei der Volta a la Comunitat Valenciana im Februar, richtete er sein Augenmerk auf die Frühjahrsklassiker.

Als einer der besten Eintagesfahrer im Peloton sicherte sich der zweifache Monument-Sieger den Triumph beim Amstel Gold Race und grüßte sowohl bei der Flandern-Rundfahrt als auch bei Lüttich–Bastogne–Lüttich als Dritter auf dem Podium.

Evenepoel trainierte vor der Tour de France in der Sierra Nevada trainieren © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Das letzte Rennen im belgischen Klassiker-Kalender am 26. April war jedoch auch Evenepoels letztes, bis er mehr als zwei Monate später in Barcelona beim Grand Départ der Tour 2026 an den Start ging. Anstatt in der Zwischenzeit Rennen zu fahren, entschied sich der 26-Jährige für ein Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada .

Zwar gab er zu, dass ihm aufgrund der fehlenden Rennpraxis die Power fehlte, Pogačar und Del Toro im Sprint um die Bonussekunden auf der 2. Etappe zu folgen. Doch zwei Wochen später scheinen sich die Frische und die Adaption an die Höhe auszuzahlen, während die Tour die Alpen erreicht.

02 Die taktische Entwicklung von Remco Evenepoel

Der Vuelta-Sieger von 2022 weiß, was es braucht, um über drei toughen Wochen hinweg im Kampf um die Gesamtwertung mitzuhalten. Als er daher gegen Ende der 10. Etappe von Aurillac nach Le Lioran den Anschluss an die Favoritengruppe zu verlieren schien, geriet Evenepoel nicht in Panik.

Während sich Fahrer wie Jonas Vingegaard, Juan Ayuso und sein Teamkollege Florian Lipowitz absetzten, um den Rückstand nach einem von Pogačars typischen explosiven Angriffen so gering wie möglich zu halten, dosierte Evenepoel seine Kräfte und – was entscheidend war – überpacte sich nicht.

Evenepoel beginnt, die Früchte seines Höhentrainings zu ernten © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Im Laufe der Kilometer kämpfte er sich nach und nach wieder in die Gruppe zurück. Als die Ziellinie in Sicht kam, hatte sich seine Geduld ausgezahlt: Er hatte noch genug Power in den Beinen, um seine wichtigsten Podiumskonkurrenten im Sprint um den zweiten Platz zu schlagen und wertvolle Bonussekunden zu sammeln, die ihn auf den dritten Gesamtrang hoben.

03 15. Etappe: Ein bahnbrechender Bergsieg

Die 15. Etappe der Tour de France bot ein explosives Finale der zweiten Rennwoche. Direkt im Anschluss an die bergige 14. Etappe war mit einer Distanz von 183,9 km und 4.098 Höhenmetern ein weiterer anspruchsvoller Tag zu absolvieren.

Schon gleich zu Beginn gab es Drama: Der Mitfavorit und damalige Zweitplatzierte Vingegaard crashte aus der Tour, wodurch Evenepoel auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung vorrückte.

Als die Straße zum Ziel auf dem Plateau de Solaison steil anstieg, passierte etwas Unerwartetes. Während dieser gesamten Tour hat sich Pogačars Explosivität als für alle anderen unüberwindbar erwiesen: Der Slowene hatte vier Etappensiege geholt und einen Vorsprung von fünf Minuten aufgebaut, während er seinem fünften Tour-Titel nachjagt, mit dem er den Rekord einstellen würde.

Tadej Pogačar (rechts) ist bekannt für seine explosiven Endspurts © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Als sich die GC-Gruppe an den Hängen des Plateau de Solaison jedoch ausdünnten, blieb Evenepoel dicht am Hinterrad des Trägers des Gelben Trikots.

Nachdem die Ausreißergruppe eingeholt worden war, bauten Evenepoel, Pogačar und Del Toro schnell einen komfortablen Vorsprung gegenüber den verbleibenden Favoriten in der Gesamtwertung auf.

04 Wie Evenepoel Pogačar im Sprint der 15. Etappe schlug

Als das Trio seinen Endspurt auf die Ziellinie hinlegte, war es Evenepoel, der voller Entschlossenheit aus dem Sattel ging. Nachdem er sich von Del Toro abgesetzt hatte, nahm er das Ziel ins Visier und erwies sich zum ersten Mal bei der diesjährigen Tour als zu stark - selbst für Pogačar!

Auch, wenn der Vorsprung minimal war, wird dieser Sieg dem Belgier das Selbstvertrauen geben, dass Pogačar nicht unbesiegbar ist. Da noch weitere Bergetappen anstehen, wird es weitere Gelegenheiten geben, den Rückstand von fünf Minuten abzubauen.

Der Belgier wirkt nach dem Etappensieg wie das Gesamtpaket, das es braucht © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Kann Remco Evenepoel die Tour de France 2026 gewinnen?

Die dritte und letzte Rennwoche bietet Evenepoel eine unmittelbare Chance, Pogačars Vorsprung zu verkürzen. Im Anschluss an den Doppelsieg auf unterschiedlichem Terrain stehen nunmehr hügelige Etappe und drei Bergetappen auf dem Programm, bevor das Rennen zum traditionellen feierlichen Finale nach Paris führt.

Wenn Evenepoel das Niveau der 15. Etappe weiterhin halten kann, wird es weitere Chancen geben, seine Etappensiegbilanz zu verbessern und gleichzeitig seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung zu festigen.

Und wenn er seinen Aufwärtstrend fortsetzt, während Pogačars Form nachlässt, könnte ein historisches erstes Gelbes Trikot sowohl für Evenepoel als auch für Red Bull – BORA – hansgrohe noch in Reichweite sein. Damit wäre er zudem der erste Belgier seit Lucien Van Impe vor 50 Jahren, der das legendärste Radrennen der Welt gewinnt.

Über den Autor Wer ist Charlie Allenby? Charlie ist freier Autor für RedBull.com und lebt in London, Großbritannien. Er berichtet für Red Bull über verschiedene Radsportdisziplinen, darunter Straßenradrennen, Mountainbiking und BMX, und schreibt außerdem für Publikationen wie Rouleur, Bike Radar und den Guardian über Radsport. Wenn er nicht gerade darüber schreibt, ist er selbst begeisterter Radfahrer und Läufer und hat legendäre Veranstaltungen wie die Paris-Roubaix-Challenge und den London-Marathon absolviert.