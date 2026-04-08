Remco Evenepoel glänzt bei Flandern-Debüt mit Podestplatz

Bei seiner ersten Teilnahme an der Flandern-Rundfahrt zeigte Remco Evenepoel eine starke Leistung und belegte vor einem begeisterten Publikum den dritten Platz. Der 26-Jährige, der in seiner Karriere bereits zweimal Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hat, stand bei den Eintagesmonumenten des Straßenradsports bereits fünfmal auf dem Podium - eine 50-prozentige Ausbeute bei 10 Starts.

Sein belgischer Landsmann Wout van Aert setzte seine starke Form in das neue Jahr fort und belegte bereits zum zweiten Mal in Folge den vierten Platz. Hier sind die Ergebnisse und alle Highlights der 110. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt.

01 Evenepoel vor den beliebten Klassikern in Topform

Die Flandern-Rundfahrt war Evenepoels 23. Renntag im Jahr 2026 -- und für Red Bull - BORA - hansgrohe . Bislang hat er bereits sechs Etappensiege und die Gesamtwertung bei der Volta Comunitat Valenciana gewonnen. Die Flandern-Rundfahrt war jedoch der erste Klassiker der Saison für den Belgier - und es hätte eine Feuertaufe auf den feuchten Kopfsteinpflasterstraßen im windigen Nordbelgien werden können.

Evenepoel (L) am Start der 110. Flandern-Rundfahrt. © Dario Belingheri/Getty Images

Trotz seines intensiven Saisonstarts 2026 war Evenepoel sofort auf Höhe des Geschehens und gehörte auf den letzten 90 Kilometern zur Favoritengruppe. Stets vorne positioniert, hielt er sich auf Kopfsteinpflaster und Anstiegen aus Schwierigkeiten heraus, fuhr taktisch klug, reagierte gezielt auf Attacken und sparte Kräfte für die entscheidenden Passagen.

Als sich die Spitzengruppe 55 Kilometer vor dem Ziel auf drei Fahrer reduzierte – nachdem er Van Aert und Mads Pedersen distanziert hatte – war er weiterhin dabei. Am Kopfsteinpflaster des Paterbergs musste der zweifache Monument-Sieger jedoch abreißen lassen, als das Tempo an den steilsten Rampen nochmals anzog.

Obwohl er die Sieger der letzten fünf Flandern-Rundfahrten im Visier hatte, konnte er die Lücke nicht schließen und kam als Dritter ins Ziel, 1:11 Minuten hinter dem Sieger Tadej Pogačar und 37 Sekunden hinter dem zweitplatzierten Mathieu van der Poel.

"Das war ein fast perfektes Debüt für mich", sagte Evenepoel. "Auch als Team waren wir hervorragend. Das hat mich in den entscheidenden Momenten in eine gute Position gebracht. Im Finale kam alles auf meine Beine an - ich glaube, ich habe den Platz erreicht, den ich verdient habe, und ich will auf jeden Fall wiederkommen."

Evenepoel (R) war Tadej Pogačar dicht auf den Fersen. © Nico Vereecken/Getty Images

Auch wenn er etwas enttäuscht sein dürfte, dass er beim 278 Kilometer langen Epos nicht bis zum Schluss mit Pogačar und Van der Poel mitgehen konnte, kann er aus seiner Form viel Zuversicht für seine bevorzugten Ardennen-Klassiker – Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich – schöpfen. Beim letzten dieser Rennen hat er die Chance, als achter Fahrer der Geschichte mindestens drei Siege zu feiern.

02 Kopfsteinpflaster kein Problem für den Eintages-Spezialisten

Vor der Flandern-Rundfahrt 2026 war Evenepoel in seiner Karriere nur bei zwei Kopfsteinpflaster-Klassikern gestartet und bei keinem einzigen, seit er 2018 noch als Junior fuhr.

Dass das Kopfsteinpflaster für den vielseitigen Belgier kein Problem darstellt, bewies er bei einer feuchten Aufklärungsfahrt im Vorfeld des diesjährigen Rennens, als er den legendären Koppenberg meisterte - etwas, das nur eine kleine Handvoll Fahrer schaffte, ohne abzusteigen.

Während des Rennens selbst glitt er sowohl auf den Kopfsteinpflasterabschnitten als auch auf den asphaltierten Anstiegen über das unwegsame Gelände und wird zuversichtlich sein, dass er in den kommenden Jahren zu den Kopfsteinpflaster-Klassikern zurückkehren und auf seinen dritten Platz aufbauen kann.

03 Red Bull - BORA - hansgrohe mit starker Performance

Als Mitfavorit startete Red Bull - BORA - hansgrohe mit hohen Erwartungen in die 110. Flandern-Rundfahrt und unterstrich dabei eindrucksvoll seine Qualitäten als Klassiker-Team.

Das Team führte das Feld an, um die frühe Ausreißergruppe einzuholen, und legte ein hohes Tempo vor, obwohl es nach Jarrad Drizners frühem Ausstieg einen Fahrer weniger hatte.

Für Red Bull - BORA - hansgrohe war es das 5. Klassiker-Podium der Saison. © Luc Claessen/Getty Images

Als sich die Gruppe der Favoriten 90 km vor dem Ziel vom Feld löste, war Red Bull - BORA - hansgrohe in der 17-köpfigen Gruppe am stärksten vertreten - Gianni Vermeersch und Tim Van Dijke unterstützten Evenepoel mit zwei Fahrern, während die anderen Favoriten nur einen Teamkollegen hatten.

Am Ende des Rennens waren außerdem vier Fahrer unter den ersten 20 -- die meisten aller Teams - was ihre Stärke als Team unterstreicht. Das Ergebnis zeigt, wie sehr sich das Team zu einem Kraftpaket bei den Klassikern entwickelt hat. Vermeersch (ein weiterer Neuzugang neben Evenepoel) fügte seinem fünften Platz bei Strade Bianche eine weitere Top-10-Platzierung hinzu.

Evenepoels Podiumsplatz war auch der fünfte für Red Bull - BORA - hansgrohe in der Saison 2026, zu dem auch der zweite Platz von Tim van Dijke beim Omloop Nieuwsblad und der dritte Platz von Primož Roglič bei Mailand - Turin gehören. Und mit Scheldeprijs (8. April) und Paris-Roubaix (12. April), die vor den Ardennen-Klassikern stattfinden, gibt es noch fünf weitere Gelegenheiten, ihre Ausbeute vor dem Ende der Frühjahrs-Tagesklassiker aufzustocken.

04 Van Aert setzt soliden Start vor Paris-Roubaix fort

Während Pogačar, Van der Poel und Evenepoel die Schlagzeilen dominieren, setzte der viertplatzierte Van Aert seinen starken Start in die Saison 2026 fort – nach Rang drei bei Mailand–Sanremo bereits seine vierte Topplatzierung bei den Klassikern.

Wout van Aert zeigt erneut eine starke Leistung. © Dario Belingheri/Getty Images

Der 31-jährige Belgier konnte sein Ergebnis von 2025 und 2023 wiederholen, auch wenn er seinen zweiten Platz von 2020 noch nicht verbessern konnte.

Auch wenn er dem Führungstrio am zweiten Anstieg des Oude Kwaremont nicht folgen konnte, geht er als klarer Favorit in Paris–Roubaix.