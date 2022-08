Guide für Anfänger: Anton Palzer erklärt das professionelle Rennradfahren

Rennradfahren - die Kurzversion

Wenn wir ans Fahrradfahren denken, dann kommt uns im ersten Augenblick vor allem das Fahren auf Asphalt in den Sinn - ob wir wollen oder nicht. Angefangen bei rasanten Zeitrennen bis hin zum wohl berühmtesten Radfahr-Event aller Zeiten - der Tour de France - beim Rennradfahren stehen Lycra, kraftvolle Schenkel und schlanke Bikes an vorderster Stelle.

"Meiner Meinung nach gehört das Rennradfahren zu den härtesten Ausdauer-Sportarten der Welt", meint der 29-jährige Anton "Toni" Palzer . Der ehemalige Bergsteiger und Mountain-Running-Champion widmet sich in der UCI World Tour mittlerweile dem professionellen Radsport und fährt für das Team BORA-hansgrohe.

Der deutsche Athlet weiß also, wovon der spricht. Seitdem er dem Team im Jahr 2021 beigetreten ist, war er Teil von Vuelta a España, des spanischen Äquivalenz der Tour de France, und weiteren Etappenrennen wie der Tour de Romandie und der Tour de Suisse. "Bedenkt man das Bergauffahren und dass man Tag für Tag sein Rennen abrufen muss, dann ist das schlicht und einfach super hart", erklärt er weiter. "Daneben passieren Crashes, die nicht unbedingt spaßig sind. All das macht das Rennradfahren zu einer echten Herausforderung."

Grüezi aus der Schweiz: Toni Palzer startet in die zweite Saisonhälfte. © SprintCyclingAgency

01 Wir alles begann

Das Rennradfahren, wie wir es heute kennen, fand im Jahr 1868 in Frankreich, Spanien, Belgien und Italien seinen Anfang. Das erklärt auch, warum die größten Events des Sports noch immer in diesen Ländern stattfinden. 1896 wurde die Disziplin dann auch bei den Olympischen Sommerspielen zum ersten Mal ausgetragen und sie gehört seither zu den Schlüsselsparten des Groß-Events.

Ein Blick auf die Tour de France-Geschichte © Nationaal Archief

Die erste Weltmeisterschaft fand dann 1921 in Deutschland unter der Führung der Union Cycliste Internationale (UCI) statt, dem noch heute führenden Dachverband des Radsports weltweit. 1958 wurde die Weltmeisterschaft dann durch ein Damenrennen erweitert.

Heute sind es nicht nur die europäischen Athleten, die den Sport dominieren. Profis aus Ländern wie Kolumbien, Kasachstan, Russland, Südafrika und Australien liefern unheimlich talentierte Radfahrer, die auf globalem Niveau mächtig Wellen schlagen.

Bei der Weltmeisterschaft fahren die Athleten für ihre jeweiligen Länder. © Ernst Lorenzi/Red Bull Content Pool

02 Die verschiedenen Rennen

Der Laie verbindet das Rennradfahren vor allem mit Konzepten, die der Tour de France nacheifern. Palzer streicht aber heraus, dass dahinter noch viel mehr steckt.

"Am bedeutungsvollsten sind die Etappen-Rennen", meint er. "Die drei großen Touren sind die Tour de France, die Giro d'Italia in Italien und La Vuelta a España in Spanien. All diese Formate werden über drei Wochen auf insgesamt 21 Etappen ausgetragen, während es üblicherweise nur zwei Regenerationstage gibt. Das ist auch der Grund, warum diese Rennen die größte Aufmerksamkeit von der Presse bekommen und als wichtigste Rennen im Kalender angesehen werden."

Die Tour de France - das bedeutungsvollste Rennen seiner Disziplin. © Kramon

Nicht jedes Etappenrennen fährt jedoch derart große Geschütze auf: "Es gibt kürzere Etappenrennen wie die Tour de Suisse und die Tour de Romandie", erklärt Palzer weiter. "Diese Rennen dauern üblicherweise eine Woche oder acht Tage und gehört zu den zweitwichtigsten Events hinter den großen Touren."

Du bist schon ausgelaugt, wenn du das nur liest? Dann darfst du dich freuen, denn es gibt auch einige eintägige Rennen, die eine Saison abrunden. Die Distanz liegt jedoch bei über 250 Kilometern, womit du mit einem langen Tag im Sattel rechnen musst. "Auch diese Rennen sind extrem wichtig, vor allem für jene Rider, denen diese eintägigen Rennen liegen. Die meisten dieser Art von Rennen finden in Belgien oder im Norden Frankreichs statt."

Toni Palzer steht vor seiner Premiere bei einer Grand Tour. © BettiniPhoto ©2021 Paris-Roubaix ist ein Beispiel für ein eintägiges Rennen. © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Um die Dinge dann noch etwas komplizierter zu machen, gibt es die sogenannten "Individual Time Trials" (ITT), bei denen die Radfahrer auf Asphalt gegen die Uhr fahren. Sie sind in den Touren zumeist integriert und variieren in der Distanz, angefangen bei 30 Kilometer bis hin zu 80 Kilometer. Kürzere ITTs im Umfang von neun Kilometern werden zumeist vor Etappenrennen ausgetragen; sie sind auch unter der Bezeichnung "Prologue" bekannt. Diese Klein-Events legen fest, welcher Athlet in der ersten Etappe das gelbe Trikot tragen darf.

Wout van Aert inmitten eines ITTs. © Luc Claessen/Getty Images

03 Die Dynamik des Teams

"Das Rennradfahren ist definitiv ein Teamsport", streicht Palzer weiter heraus. "Der Radsport lässt sich gut mit dem Fußball vergleichen: Der Stürmer schießt das Tor und sackt den Sieg ein, doch das gesamte Spiel gewinnt das Team, nicht der Spieler für sich alleine. Genauso ist es auch im Radsport."

Strategie spielt im professionellen Radsport eine wichtige Rolle. © Martin Vesberg/Red Bull Content Pool

Jedes Team hat einen Kapitän. Diese Rolle haben meistens jene Personen inne, die ein Rennen am wahrscheinlichsten gewinnen oder mit den Führenden am ehesten mithalten können. Dieser Kapitän bekommt Unterstützer oder "Domestiks" zugeteilt, die ihn und das Team im Laufe des Rennens supporten. So gehört es zu den Aufgaben eines Domestiks, den Kapitän zu schützen, wenn beide in einem Peloton oder in der Führungsgruppe unterwegs sind. Sie setzen alles daran, ihren Kapitätn als Ersten über die Ziellinie zu bringen.

"Domestiks machen so gut wie alles: Sie fahren im Wind, um den Kapitän zu schützen, und konservieren Energie, wenn dieser anhalten und sich erleichtern muss, um diesen anschließend wieder zurück ins Peloton zu bringen. Daneben brechen sie zu Beginn eines Rennens gerne nach vorne hin aus, damit sie den Kapitän später auf einer harten Bergpassage unterstützen können", erklärt Palzer.

Ein Sextett von der Tour de Romandie geht erneut an den Start. © SprintCyclingAgency

04 Worin bestehen die weiteren Rollen?

Ein Team, das unter der UCI-Lizenz antritt, umfasst üblicherweise über 25 Fahrer, maximal jedoch 33. Palzers Team BORA-hansgrohe setzt auf insgesamt 29 Athleten. Da stellt sich eine Frage: Welche Aufgaben verrichten diese jeweils?

"Es gibt sogenannte Climbers, die vor allem in den späteren Phasen einer Etappe ins Spiel kommen, wo Finishes auf langen Anstiegen die Regel sind. Ein Kapitän hat entsprechende Domestiks, die ihm dabei helfen. Dann gibt es die klassischen Fahrer, die in den flachen Passagen oder in eintägigen Rennen eingreifen, und Sprinter lenken die Massensprints in die Richtung des Kapitäns. Letztere sind zumeist Athleten, die auf Climbs nicht ganz so stark sind, dafür jedoch einen umfangreichen Power-Output in den letzten ein bis zwei Kilometern mitbringen und diese Phase steuern."

"Climber leben in der Regel in den Bergen und trainieren vor allem in entsprechenden Bedingungen", erklärt Palzer weiter. "Klassische Fahrer absolvieren hin und wieder Trainings-Camps auf bergigem Terrain, um besser zu werden, währen Sprinter sich vor allem auf flache und hügelige Bedingungen konzentrieren."

Jedes Teammitglied hat eine bestimmte Rolle zu erfüllen. © VeloImages/BORA - hansgrohe/Red Bull Content Pool

Es gibt auch Fahrer, die "Puncheurs" genannt werden und sich auf Rennen mit kurzen, steilen Climbs fokussieren. Daneben bekommst du auch Athleten zu sehen, die beim Start direkt ausbrechen und einen signifikanten Vorsprung aufbauen, sodass sie vom Peloton nicht eingeholt werden können. Abschließend gibt es mit den "Roleurs" auch solide Allrounder, die sowohl auf Climbs und im Sprint als auch im Time-Trial gute Performances hinlegen. Wout van Aert und Tom Pidcock sind für diese Kategorie zwei gute Beispiele.

05 Was hat es mit all diesen Trikots auf sich?

Radfahrer lieben Trikots. "Das wichtigste Trikot betrifft die Gesamtklassifikation und wird jenem Athleten überreicht, der aus allen Etappen als Gesamtsieger hervorgeht", zeigt Palzer auf. Bei der Tour de France ist das das berühmt-berüchtigte gelbe Trikot, bei der Giro d'Italia fällt das entsprechende Trikot pink aus.

Daneben gibt es noch weitere Trikots, mit denen die Sieger unterschiedlicher Etappen ausgezeichnet werden. Das "King of Mountains"-Trikot (KOM) bekommt jener Rider, der bestimmte Climbs für sich entscheidet. "Das ist bei einem Breakaway nicht gerade einfach; es sind meist zwei, maximal fünf Rider, die um Punkte in der KOM-Wertung kämpfen", meint Palzer.

Auch auf flachen Passagen werden spezifische Punkte verteilt, die in der Regel das grüne Trikot zur Folge haben. Athleten treten hier in spezifischen Sektionen der Strecke an, um den Punktestand aufzustocken, während manche Passagen mehr Punkte bringen als andere. Die Battles darum werden oft zwischen den Sprintern und Rouleurs eines Teams gnadenlos ausgetragen.

Trägst du grün oder gelb, verschaffst du dir Respekt. © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

"Dann gibt es noch das Trikot für die jungen Athleten, das für die Gesamtzeit vergeben wird", stellt Palzer klar. "Du gehst vielleicht als Sechster über die Ziellinie, aber wenn du unter den Top-6 der Jüngste bist, dann gehört das Trikot dir."

06 Was macht die Tour de France so besonders?

"Es ist das größte Radsport-Rennen der Welt", meint Palzer enthusiastisch. "Bei der Tour de France treten die acht besten Athleten eines jeden Teams an, also ist das Level hier unglaublich hoch. Daneben ist das Rennen reich an Tradition - angefangen bei den vielen Zuschauern und Fans bis hin zu den berühmten Climbs. Das ist auch der Grund, warum die Medienaufmerksamkeit so umfangreich ausfällt."

Für die Tour de France sind die Fans immer am Start. © Alex Broadway

Laut Palzer ist die Tour für die meisten Athleten die Speerspitze des Sports. "Wenn du sagst, dass du ein wichtiges Rennen in Belgien gewonnen hast, wird keiner außerhalb des Sports davon gehört haben. Jeder hat aber von der Tour de France gehört. Fragst du einen Profi-Radfahrer danach, ob er lieber bei den Olympischen Spielen oder bei der Tour de France teilnehmen würde, dann ist es so gut wie immer die Tour, da es ein höheres Performance-Level nicht gibt."

07 Ich möchte mich daran versuchen. Was brauche ich dazu?

"Wenn du ein Climber bist, würde ich auf ein leichtes Bike setzten", rät Palzer. "Lebst du in den flacheren Terrains der Welt, solltest du hingegen mehr auf Aerodynamik setzen. Solche Bikes fallen meist etwas höher aus, sind aber deswegen auch schneller."

Natürlich bringen nicht alle Bikes die gleiche Qualität mit. "Zwischen einem Bike, das 2.000 € kostet, und einem Rennrad, für das du 50.000 € hinlegen musst, sind die Unterschiede immens", klärt Palzer auf. "Wenn du aber gerade erst anfängst, dann tut das noch nichts zur Sache. Als Anfänger ist es zunächst wichtig, ein Rad zu finden, das zu dir passt und auf dem du dich wohlfühlst. Mach also ein paar Testfahren, sieh zu, dass sich der Sattel und der Lenker angenehm anfühlen und achte darauf, dass du im Rücken und in den Knien keine Schmerzen bekommst."

Das Bike von Spalzers Team ist ein Specialized S-Works Tarmac SL7 © Mainfilm/Red Bull Content Pool

"Auch ein Helm ist immens wichtig", streicht Palzer heraus. "Du musst kein Trikot tragen, aber gut Bib-Shorts sind zentral, damit du dich wohlfühlst. Daneben solltest du bei den Schuhen eher auf das Click-System setzen, das dir dabei hilft, die Position zu halten. Fühlst du dich damit aber nicht wohl, kannst du auch auf normale Schuhe zurückgreifen."

08 Was sollte ich noch wissen?

Es geht nicht nur um Räder und Trikots. "Die Ernährung ist extrem wichtig", erklärt Palzer. "Wenn du Rad fährst, dann verbrennst du eine Menge Kalorien, weshalb es wichtig ist, Snacks dabei zu haben oder einen Kaffee-Stopp einzulegen, wenn du länger unterwegs bist. Viele Amateure meinen, sie sollten nicht viel essen, um dünner zu werden, aber wenn du wirklich schnell sein willst, dann brauchst du Energie."

09 Welche Profi-Athleten sollte ich im Auge behalten?

Wout van Aert

Der belgische Radfahrer Wout van Aert fährt für das Jumbo-Visma-Team und ist sowohl auf Asphalt als auch im Cyclo-Cross ein wahrer Superstar. Er bringt die Fähigkeiten mit, so gut wie jedes Rennen auf jedem Terrain gewinnen zu können.

Tom Pidcock

Wie van Aert ist auch Tom Pidcock ein Ass in den meisten Bike-Disziplinen. Der momentane Olympiasieger im Cross-Country-Mountainbiking und Cyclocross-Weltmeister fährt für die Ineos Grenadiers und hat sich vor allem auf eintägige Rennen spezialisiert.

Lucas Pöstlberger

Pöstlberger ist ein Teamkollege von Palzer bei BORA und wird vor allem als klassischer Athlet angesehen. "Er bringt so viel Power mit. Er ist der erste Österreicher, der eine Etappe bei der Giro d'Italia gewinnen konnte - das war 2017. Er ist einfach ein großartiger Radsport-Athlet."

Anna Kiesenhofer

Die Österreicherin Anna Kiesenhofer gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr. "Das hat keiner erwartet, der Erfolg war für den Sport aber extrem wichtig. Es gibt Athletinnen mit mehr Siegen, aber jemanden zu sehen, der kein Favorit auf den Sieg ist, und bei einem der wichtigsten Rennen der Welt dennoch gewinnen kann, war einfach großartig", erinnert sich Palzer. "Das hat gezeigt, das man selbst ohne ein umfangreiches Team Erfolg haben kann."