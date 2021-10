Raus aus der Stadt, rein in die Natur: mit dem Rennrad kannst du von der Haustüre aus los starten, deine Ausdauer verbessern und den Alltag hinter dir lassen. Rennräder sind so konstruiert, dass man damit auf der Straße Strecken möglichst schnell und kräfteschonend zurücklegen kann. Das heißt: alles zielt auf ein optimales Verhältnis aus geringem Gewicht und hoher Verwindungssteifigkeit ab. Trotz dieser allgemeingültigen Definition ist Rennrad aber nicht gleich Rennrad. Es gibt eine Vielzahl an Rennradtypen, die für die verschiedensten Einsatzbereiche ausgelegt sind.

Welches Rad am besten zu dir passt, hängt davon ab, was du mit deinem Rad vor hast und auf welchen Straßen oder Strecken du überwiegend unterwegs bist.

