9 Tipps für das Rennrad-Training im Winter

Zieh dich smart und warm an

. Nach seiner Karriere als Skibergsteiger hat er umgesattelt und geht im Jahr 2022 in seine zweite Saison als Berufsradfahrer. Er weiß also, wie man im Winter richtig trainiert. Mit seinen Tipps kommst du fit und sicher durch die kalte Jahreszeit.

Das Wintertraining ist entscheidend für deine Leistungsfähigkeit im Sommer. In den kalten Monaten baust du deine Form auf und legst die Grundlagen für das gesamte Rennrad-Jahr. Deshalb solltest du dir einen Plan zurechtlegen, um deinen Trainingsalltag strukturiert zu gestalten. Immer im Blick: dein Saison-Ziel. Auf dieses ist alles ausgerichtet: vom Zeitpunkt, an dem du deine Vorbereitung startest, über die Trainingsinhalte bis hin zu den Umfängen. Die wichtigste Frage, die du dir vor deiner Planung stellen solltest, lautet: auf welches sportliche Highlight möchte ich mich vorbereiten? Die Antwortmöglichkeiten sind zahlreich – Saisonhöhepunkte könnten zum Beispiel folgende sein:

Das Wintertraining ist entscheidend für deine Leistungsfähigkeit im Sommer. In den kalten Monaten baust du deine Form auf und legst die Grundlagen für das gesamte Rennrad-Jahr. Deshalb solltest du dir einen Plan zurechtlegen, um deinen Trainingsalltag strukturiert zu gestalten. Immer im Blick: dein Saison-Ziel. Auf dieses ist alles ausgerichtet: vom Zeitpunkt, an dem du deine Vorbereitung startest, über die Trainingsinhalte bis hin zu den Umfängen. Die wichtigste Frage, die du dir vor deiner Planung stellen solltest, lautet: auf welches sportliche Highlight möchte ich mich vorbereiten? Die Antwortmöglichkeiten sind zahlreich – Saisonhöhepunkte könnten zum Beispiel folgende sein:

Das Wintertraining ist entscheidend für deine Leistungsfähigkeit im Sommer. In den kalten Monaten baust du deine Form auf und legst die Grundlagen für das gesamte Rennrad-Jahr. Deshalb solltest du dir einen Plan zurechtlegen, um deinen Trainingsalltag strukturiert zu gestalten. Immer im Blick: dein Saison-Ziel. Auf dieses ist alles ausgerichtet: vom Zeitpunkt, an dem du deine Vorbereitung startest, über die Trainingsinhalte bis hin zu den Umfängen. Die wichtigste Frage, die du dir vor deiner Planung stellen solltest, lautet: auf welches sportliche Highlight möchte ich mich vorbereiten? Die Antwortmöglichkeiten sind zahlreich – Saisonhöhepunkte könnten zum Beispiel folgende sein:

Rennrad-Know-How: Alles was du wissen musst Material, Training, Tipps: In unserem Guide …

Alles, was du über das Rennradfahren wissen musst

Die meisten Radsportler pausieren im Oktober und November, um dann mit frischen Kräften in der Vorbereitungsphase durchzustarten. Die „frischen Kräfte“ beziehen sich dabei auf den körperlichen Zustand – und nicht weniger wichtig: auch auf den mentalen. Eine vordergründige Rolle beim Wintertraining spielt deine Motivation – der Winter ist lang, kalt und hart. Um deinen Trainingsplan erfüllen zu können, musst du also auch im Kopf stark und erholt sein.

Die meisten Radsportler pausieren im Oktober und November, um dann mit frischen Kräften in der Vorbereitungsphase durchzustarten. Die „frischen Kräfte“ beziehen sich dabei auf den körperlichen Zustand – und nicht weniger wichtig: auch auf den mentalen. Eine vordergründige Rolle beim Wintertraining spielt deine Motivation – der Winter ist lang, kalt und hart. Um deinen Trainingsplan erfüllen zu können, musst du also auch im Kopf stark und erholt sein.

Die meisten Radsportler pausieren im Oktober und November, um dann mit frischen Kräften in der Vorbereitungsphase durchzustarten. Die „frischen Kräfte“ beziehen sich dabei auf den körperlichen Zustand – und nicht weniger wichtig: auch auf den mentalen. Eine vordergründige Rolle beim Wintertraining spielt deine Motivation – der Winter ist lang, kalt und hart. Um deinen Trainingsplan erfüllen zu können, musst du also auch im Kopf stark und erholt sein.

Goschnpoliern Off-Season: Toni Palzer dreht am Rad der Jahreszeit Der frühere Skibergsteiger muss sich als Radprofi …

: „Von November bis Januar würde ich das Verhältnis – Rad zu Alternativsportarten – auf etwa 70:30 beziffern. In der Zeit bis Weihnachten lege ich den Fokus etwas mehr auf Alternativsportarten wie Skilanglauf, die die Muskulatur stärken. Generell sollte man hierauf auch einen Trainingsschwerpunkt legen, um die Vernachlässigung des Oberkörpers beim Rennradfahren auszugleichen.“ Dafür bieten sich folgende Sportarten an:

Alternativsportarten können dir dabei helfen, Abwechslung und damit noch mehr Spaß in deinen Trainingsalltag zu bringen. Als ehemaliger Skibergsteiger kennt Toni Palzer die besten Optionen für ein

Radsport ist ein Ausdauersport – deshalb nimmt das Grundlagentraining den größten zeitlichen Rahmen in Anspruch. Von Anfang November bis zirka Mitte Februar sollte der Hauptteil des Trainings darauf ausgelegt sein, die Ausdauer zu steigern. Das weiß auch Radprofi Toni Palzer: „Die Grundlagen-Einheiten werden erst weit nach Weihnachten kürzer. Die Ausfahrten sind bis dahin lang und gemütlich. Im Anschluss steht ein- bis zweimal pro Woche ein Intervall-Programm auf dem Plan. Die effektive Rennhärte entwickelst du erst im Wettkampf.“

Radsport ist ein Ausdauersport – deshalb nimmt das Grundlagentraining den größten zeitlichen Rahmen in Anspruch. Von Anfang November bis zirka Mitte Februar sollte der Hauptteil des Trainings darauf ausgelegt sein, die Ausdauer zu steigern. Das weiß auch Radprofi Toni Palzer: „Die Grundlagen-Einheiten werden erst weit nach Weihnachten kürzer. Die Ausfahrten sind bis dahin lang und gemütlich. Im Anschluss steht ein- bis zweimal pro Woche ein Intervall-Programm auf dem Plan. Die effektive Rennhärte entwickelst du erst im Wettkampf.“

Radsport ist ein Ausdauersport – deshalb nimmt das Grundlagentraining den größten zeitlichen Rahmen in Anspruch. Von Anfang November bis zirka Mitte Februar sollte der Hauptteil des Trainings darauf ausgelegt sein, die Ausdauer zu steigern. Das weiß auch Radprofi Toni Palzer: „Die Grundlagen-Einheiten werden erst weit nach Weihnachten kürzer. Die Ausfahrten sind bis dahin lang und gemütlich. Im Anschluss steht ein- bis zweimal pro Woche ein Intervall-Programm auf dem Plan. Die effektive Rennhärte entwickelst du erst im Wettkampf.“

So trainierst du deine Ausdauer wie ein Rennrad-Profi Tom Barras, professioneller Endurance-Rider und …

mit dem Training draußen kombinieren – das rät auch Toni Palzer: „Für Intervall-Training bietet sich die Rolle an. Das Gerät gibt den Widerstand vor und die Einheiten lassen sich gezielt auf die Watt-Leistung einstellen, die du erreichen willst. Für das Grundlagentraining gibt es aber keine Alternative zur Straße – längere Touren über zweieinhalb Stunden fahre ich auch über die Wintermonate nur draußen.“

Normalsterbliche Hobbysportler müssen ihr Wintertraining neben der Arbeit absolvieren. Dementsprechend begrenzt ist die Zeit, die einem dafür zur Verfügung steht. In diesem Fall empfiehlt sich kurze und intensive Einheiten unter der Woche mit klassischen ruhigen Ausdauer-Ausfahrten am Wochenende zu mixen. Bei diesem Ansatz kannst du das

So gelingt dein Intervalltraining auf dem Rennrad Lange Distanzen auf dem Rad sind mit diesen …