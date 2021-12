Leistungsbooster Rennrad-Trainingslager

und Hobbysportler zieht es im Winter und Frühjahr in wärmere Gebiete, um dort gezielt und intensiv an der eigenen Form zu arbeiten. Wenn das Wetter zu Hause noch kalt und mies ist, jede Trainingsausfahrt durch Regen oder Schnee zum harten Kampf gegen den inneren Schweinehund wird, kann die Flucht ins Trainingslager zum Lichtblick in den ungemütlichen Wintermonaten werden.

Rennrad-Know-How: Alles was du wissen musst Material, Training, Tipps: In unserem Guide …

Für einen Flug spricht, dass du entspannt weiter in den Süden kommst – und damit auch in wärmere Länder. Dafür ist der logistische Aufwand etwas größer, mit dem Auto kannst du schließlich direkt von der Haustüre aus deine Trainingslagerdestination ansteuern.

Für einen Flug spricht, dass du entspannt weiter in den Süden kommst – und damit auch in wärmere Länder. Dafür ist der logistische Aufwand etwas größer, mit dem Auto kannst du schließlich direkt von der Haustüre aus deine Trainingslagerdestination ansteuern.

Für einen Flug spricht, dass du entspannt weiter in den Süden kommst – und damit auch in wärmere Länder. Dafür ist der logistische Aufwand etwas größer, mit dem Auto kannst du schließlich direkt von der Haustüre aus deine Trainingslagerdestination ansteuern.