RENNSPORT – der Rising Star am Sim Racing Himmel?

01 Was ist RENNSPORT?

RENNSPORT ist ein neue Racing Simulation für den PC, die 2024 auf den Markt kommen soll und letzte Woche in die Closed Beta gestartet ist. Gegründet im Jahr 2020, hat sich der Münchener Games Publisher Competition Company früh dazu entschieden, bei der Entwicklung ihres ersten Spieletitels auf die Unreal Engine 5 von Epic Games zu setzen. Mit dieser Engine wurde von Null an begonnen und die komplette Spielearchitektur darin aufgesetzt - inklusive eigens entwickelter Spielphysik! Competition Company betont stets, dass sie nicht „nur“ das nächste Racing Game entwickeln wollen, sondern ein ganzes Ökosystem für Sim Racing Enthusiasten etablieren wollen.

Dabei scheint Digital Ownership eine zentrale Rolle zu spielen, auch wenn der Publisher sich hinsichtlich der konkreten Umsetzung noch bedeckt hält. Der Fokus liegt aktuell auf Fahrzeugen der GT3-Klasse, wobei CEO Morris Hebecker in einer Keynote zuletzt betont hat, zeitnah eine weitere Fahrzeugklassen im Game aufzunehmen.

Esports steht seit Tag 1 an erster Stelle

Competition Company hat mit seinem virtuellen Motorsporttitel “RENNSPORT“ im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als sie über 100 Sim Racer und Content Creator zum exklusiven ersten RENNSPORT Summit nach München einluden. Im Rahmen des dreitägigen Events konnten alle Gäste die bis dahin noch geheime Closed Alpha spielen, Feedbacks an die Entwickler geben und bereits erste Competitions wie eine Hot Lap Competition (schnellste Rundenzeit), eine Hillclimb Challenge (schnellste Rundenzeit auf einer Bergstrecke) oder ein Offline Multiplayer Rennen (zwölf Fahrer gegeneinander) bestreiten. Damaliger Sieger der Hot Lap Competition und des Multiplayer Rennens: Enzo Bonito des von Red Bull gesponserten Team Redline . Der Ansatz, professionelle Sim Racer bereits zu einem Event einzuladen, in dem die Closed Alpha auf Herz und Nieren geprüft wurde, hat deutlich gemacht, worauf die Simulation zunächst ausgelegt sein soll: Ein Game, das Esports-ready ist.

Like a Boss: Enzo Bonito gewann die Hot Lap und Multiplayer Competition © Apollo GG

Check das offizielle Aftermovie , um einen Eindruck von der Atmosphäre des letztjährigen Summits zu bekommen.

02 RENNSPORT Summit 2023: Closed Beta Releases

In diesem Jahr gab es nun die zweite Auflage des jährlich stattfindenden Events. Erneut in München, erneut in der Motorworld, diesmal aber in einer größeren Halle – dem Dampfdom. Die Motorworld München gilt als Mekka für Motorsport-Enthusiasten und zeigt eine Sammlung historischer und neuer Autos von renommierten Marken. Der Veranstaltungsort versprüht das Rennsport-Adrenalin, das die Motorsport-Fans unter euch so lieben. Also der perfekte Ort, um virtuellen und realen Motorsport zu erleben. Zum ersten Mal überhaupt hatte die Community die Möglichkeit, diesen großen Meilenstein live vor Ort mitzuerleben. Kostenlose Tickets gab es im Vorfeld für alle frei zugänglich über eine eigene Ticketing Page von RENNSPORT .

Eine weitere Premiere beim diesjährigen RENNSPORT Summit gab es für die professionelle Esports-Championship der Münchener. Ihre Rennserie namens ESL R1 , die zusammen mit dem weltweit größten Ligen-Betreiber im Gaming (ESL FACEIT Group) ins Leben gerufen wurde, beschloss die Saison mit dem allerersten Major während des Summits. Am 3. und 4. Juni konnten sich alle einen Eindruck davon verschaffen, welches Show-Potenzial professioneller Motorsport als Esports-Produkt hat. Im Rahmen des ESL R1 Spring Major wurde der erste Sieger der Einzelfahrerwertung ermittelt.

Rund um das Wochenende gab es zudem Updates zu kommenden Fahrzeug- und Streckenreleases, geplanten Entwicklungen und innovativen Features innerhalb der Simulation. Des Weiteren konnten alle Gäste auch in den Genuss von RENNSPORT kommen, und an professionell ausgestatteten Sim Rigs des amerikanischen Hardware Partners VRS die Simulation spielen. Für die Fastest Lap an den beiden Eventtagen gab es jeweils einen 250 Euro Voucher für den Onlineshop der Amerikaner.

Ein Highlight, auf das die virtuelle Motorsportszene sehnlich gewartet hat, war das Announcement rund um den Start der Closed Beta von RENNSPORT. Während seiner Keynote im Juni rief RENNSPORT CEO Morris Hebecker den 6. Juni 2023 als ersten Beta Key Drop Tag aus. Mitglieder, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf die Closed Beta Waitlist eingetragen haben, bekommen in einem 50/50 Split (50% first come first serve, 50% random ausgewählt) einen der begehrten, limitierten Zugänge zu RENNSPORT.

Damit können Beta-Tester ihr Feedback in einem exklusiven Discord Server mit der Community und dem Entwicklerteam von RENNSPORT diskutieren. Die Waiting List mit über 50.000 Usern prall gefüllt. Aber keine Bange: Hier kannst Du noch einen Platz bzw. Key ergattern. Im Laufe des Jahres soll es dann von der Closed Beta-Phase in einen Open Beta-Phase gehen.

Ein CEO, ein Wort: Morris Hebecker kündigt weitere Fahrzeugklassen an. © Apollo GG

03 Die ESL R1 Rennserie - From start to finish

Zu Beginn der Saison im Februar 2023 starteten 48 Racer die Mission Titelkampf. Bei den IEM in Kattowitz (Polen) fanden die ersten beiden Offline-Runden am 11. und 12. Februar statt. Maximilian Benecke (MOUZ eSprots) und Joshua Rogers (Porsche Coanda eSports Racing Team) standen als erste Sieger an den beiden Renntagen fest.

Nach darauffolgenden acht Online-Runden, drehte sich das Major in München um zwei Fragen: Welche Fahrer der elf qualifizierten Teams sichern sich welchen Anteil am Preisgeldpool? Wer brennt sich als erster Titelträger der ESL R1 Championship in den virtuellen Asphalt? Der Gesamtpreispool von 225.000 Euro stellt den Größten im virtuellen Motorsport dar – dementsprechend angespannt war die Gefühlswelt unter den 24 Fahrern.

Es waren zwei Action-geladene Renntage, bei denen sich die besten Rennfahrer der Welt harte Duelle auf den virtuellen Rennstrecken lieferten. In zwei Gruppen und in acht Rennen traten die 24 Racer gegeneinander an, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Nur die zwölf Fahrer, die am Ende des ersten Tages genug Punkte gesammelt hatte, qualifizierten sich für Major Day 2. Nach einem Soft Reset wurden die am Vortag erfahrenen Punkte prozentual ins Verhältnis gesetzt und eine vorläufige Tabelle als Basis herangezogen. Wer nun mit den bereits vorhandenen Punkten und den im Verlauf des Renntages dazugewonnen Zählern als erstes 160 Punkte auf dem Konto hatte, erreichte den sogenannten "Finalist Mode“. Hier fehlt dann nur noch Sieg, um den Titel mit nach Hause zu nehmen.

Sieben intensive Rennen später kam es zu einem packenden Finale in Rennen acht, in dem mit Joshua Rogers (Porsche Coanda eSports Racing Team), Luke Bennett (Team Redline), Dáire McCormack (Mercedes-AMG Team Williams Esports), James Baldwin (Mercedes-AMG Petronas Esports Team) und Marcell Csincsik (R8G ESPORTS) gleich fünf Fahrer den Finalist Mode erreichen konnten.

Am Ende triumphierte der Ungar Marcell Csincsik (240 Punkte) und konnte sich den begehrten Titel der ESL R1 2023 Spring Major Driver Championship sichern. Luke Bennett (187 Punkte) und James Baldwin (183 Punkte) landeten auf den Plätzen zwei und drei, die mit einem Preisgeld von 20.000 € and 12.500 € dotiert waren.

Ungarische PS-Power: Marcell Csincsik ist der erste ESL R1 Driver Champion! © Apollo GG

04 1 Jahr RENNSPORT und 1 Saison ESL R1 - Ein Zwischenfazit

RENNSPORT

Der Mut, den Competition Company seit der Entwicklung von RENNSPORT an den Tag legt, zahlt sich immer mehr aus. Der Schritt hin zu einer Spiele-Entwicklung, die von Grund auf mit einer neuen Game Engine (Unreal Engine 5) stattfindet, das Einbeziehen der Community in den Feedback- und Entwicklungsprozess seit dem Release der Closed Alpha, als auch die Integration der weltbesten Sim Racer als diejenigen, die das Spiel Woche für Woche an seine Grenzen bringen, sind eine Kombination von der am Ende alle profitieren. Mehr und mehr Community Member werden in den kommenden Wochen und Monaten Zugang zum Spiel und somit eine Kostprobe dessen erhalten, was sie zuvor nur aus Videos und auf Bildern kannten. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass die Münchener Virtual Racing zurück auf die Karte gebracht und einen Hype in diesem Feld entfacht haben. Nun gilt es, diesem Hype gerecht zu werden, um am Ende DER langersehnte Titel zu sein, auf den die Sim Racing Welt gewartet hat.

ESL R1

Nach der Bekanntgabe der Rennserie im Februar dieses Jahres häuften sich kritische Stimmen aus der Sim Racing Community, die einem unveröffentlichten Spiel den Schritt in den professionellen Esports nicht zutrauten. Der Start der Saison mit zwei Offline-Renntagen bei den IEM in Kattowitz (Polen), die darauffolgenden acht Online-Runden sowie das besagte Spring Major im Rahmen des Summits lasen sich als größtmögliches Pro-Statement werten. Die technische Stabilität sowie das mit Runde zu Runde auffällig verbesserte Gameplay zeigten das Können der Spieleentwickler und die bereits vorhandene Qualität von RENNSPORT. Insbesondere die Emotionen der Zuschauer vor Ort haben angedeutet, welches Potenzial Esports im Sim Racing besitzt.

Dieses Überholmanöver zwischen James Baldwin und Marcell Csincsik während des Titelkampfes macht Lust auf mehr:

Mit Blick auf die Wochen und Monate seit dem Start in Kattowitz haben sich alle vier Teams aus dem Red Bull-Kosmos als echte Kontrahenten erwiesen und gezeigt, dass sie in der stark besetzten Rennserie mithalten können. Auch wenn es am Ende nicht für Platz 1 der Fahrerwertung gereicht hat, konnte das vom zweifachen F1-Weltmeister Max Verstappen unterstützte Team Redline während der ganzen Saison für Furore sorgen, allen voran Luke Bennett. Als einer der jüngsten Fahrer im Wettbewerb sicherte sich der 18-Jährige die meisten Pole Positions (sieben), gewann obendrein eine Online-Runde (Runde 3, Nürburgring) und steht zusammen mit Teamkollege Jeffrey Rietveld in der Top 3 der Fahrer mit den meisten Rennsiegen vor dem Spring Major. Weitere Resultate könnt ihr hier nachlesen.

Luke Bennett nimmt als Zweiter in der Driver Champion Wertung 20 K mit. © Apollo GG

Als weiteres Highlight in 2023 wird es im Rahmen des Gamers8 Festivals in Riad (Saudi-Arabien) eine Competition in RENNSPORT geben, bei denen verschiedene Esports Teams um ein Gesamtpreisgeld von unglaublichen 1 Mio. Euro fahren werden. Somit stellt RENNSPORT den nächsten Preispool-Rekord auf und untermauert abermals seine Ambitionen als Esports-Titel.

Review

Es bleibt abzuwarten, wie die Closed Beta der Simulation nun auch bei der breiteren Masse der Sim Racing Community ankommt. Auf dem Discord Server von RENNSPORT können alle mit Zugang zur Closed Beta den Austausch mit dem Entwicklerteam suchen und ihr Feedback in den weiteren Prozess mit einfließen lassen, ehe es dann von der Closed Beta in eine Open Beta (unlimitierter Zugang) und weiter zum Release im Jahr 2024 gehen wird. Die Erwartungshaltung gleicht nach einem Jahr RENNSPORT und der ersten Saison ESL R1 einer Tacho-Nadel kurz vor der 300er-Marke.

