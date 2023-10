Richie Rude ist dreifacher MTB-Enduro-Gesamtsieger

Der Gewinn des UCI Enduro Weltcup-Gesamttitels ist die Krönung für jeden Enduro-Rennfahrer. Der legendäre Richie Rude hat aber gerade noch einmal einen draufgelegt: Er gewinnt die Enduro World Series zum bereits dritten Mal.

Vor der siebten und letzten Runde des UCI Enduro World Cups in Châtel, Frankreich, war alles angerichtet: Rude hatte es in der eigenen Hand, die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Aber selbst mit einem Vorsprung von 238 Punkten ging er an jede Etappe so heran, als als würde er den letzten Kampf um den Titel ausfechten, denn er wusste, dass in der unbeständigen Welt des Endurosports nichts garantiert ist. Immerhin hatten die Rider es mit einer neuen Location zu tun und einem Terrain, das abwechslungsreicher nicht sein könnte. Sicher war hier definitiv nichts....

Richie Rude bahnt sich seinen Weg durch den Wald. © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool

Ein schwieriger Start auf der ersten Etappe steigerte die Dramatik und brachte Rude auf den sechsten Platz. Notwendig war jedoch ein fünfter Platz, um sein Ziel zu erreichen; Rude spürte den Druck auf seinen Schultern. Er wollte den Titel; vor allem, nachdem er 2021 und 2022 die Meisterschaft jeweils auf Platz zwei abgeschlossen hatte und damit nur knapp am obersten Treppchen vorbeigeschrammt war.

Rude warf sich kämpferisch ins Geschehen, fand seinen Rhythmus und machte im Laufe des Tages Boden gut -- so viel, dass er im Rennen auf Platz drei landete. Er überquerte die Ziellinie, feierte seinen Titel und zog damit mit dem bestehenden Rekord der meisten Gesamtsiege gleich. "Es fällt mir eine unheimliche Last von den Schultern", meinte er anschließend. Dieser dritte Titel ist ein Beweis für die Beständigkeit und Hartnäckigkeit von Rude in dieser Saison. In seinen sieben Rennen war der achte Platz sein schlechtestes Ergebnis und ganze viermal landete in den Top-3. Das Derby-Rennen gewann er klar.

Genau dieses war für Rude auch ein besonders denkwürdiges Rennen. Zuvor hatte er etwa zwei Monate lang in Australien gelebt, er wohnte in dieser Zeit bei seinem Trainer und engen Freund Jared Graves, wo er sich mit ausgiebigen Trainings-Sessions auf das Rennen vorbereitete. "Gemeinsam mit meiner Teamkollegin [Bex Baraona], die das Frauenrennen gewann, und meinem anderen Teamkollegen [Slawomir Lukasik], der Zweiter wurde, ganz vorne zu stehen, machte es zu einem ganz besonderen Rennen für das YETI-Team", erklärt er.

Richie Rude beim Red Bull Mountain Bike Performance Camp © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool

Allein der Sieg bei einem UCI-Enduro-Rennen ist schon eine Leistung für sich. Enduro-Strecken erfordern die Ausdauer eines XC-Rennfahrers und die Taktik und Kraft eines DH-Rennfahrers. Das Rennen erstreckt sich über mehrere Etappen - in der Regel sind das fünf bis acht - und die Fahrer/innen wetteifern jedes Mal, wenn sie in eine Abfahrt einbiegen, um die schnellste Zeit. Die Gesamtzeit aus allen Etappen entscheidet über den Sieger. Insgesamt sind diese Rennen aber eine Herausforderung für Racer, selbst für die erfahrensten und erfolgreichsten unter ihnen.

Ich bin einfach wettbewerbsorientiert, und es hilft, wenn man ein tolles Team hat, dem man angehören will. Richie Rude

"Wir hatten dieses Jahr sieben Rennen, also gibt es nicht viele Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Um am Ende zu bestehen, muss man jedes Rennen für sich entscheiden. Jedes davon hat mindestens fünf Etappen, sodass man im Laufe des Jahres eine ganze Menge Kilometer zurücklegt", erklärt Rude.

Die Punkte aus jedem Rennen bestimmen den Gesamtsieger der Serie, der am Ende der Saison gekürt wird. Dieses Format sorgt während der gesamten Saison für Dramatik, denn die Gesamtwertung kann durch ein einziges Rennergebnis gewonnen oder verloren werden. Ein Sturz oder eine Verletzung kann den Wert einer gesamten Saison gefährden. Diese Kombination aus hauchdünnen Vorsprüngen und hohem Konkurrenzdruck ist einer der Gründe, warum Rude den Wettkampf so liebt. "Ich bin einfach wettbewerbsorientiert, und es hilft, wenn man ein tolles Team hat, dem man angehören will", erklärt er und lobt sein Team in höchsten Tönen.

Voller Fokus auf die Linie! © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool

Bevor Rude einer der bekanntesten Enduro-Rennfahrer Amerikas wurde, war er ein Kind, das in seinem Garten in Connecticut Trails und Booters baute. Diese selbstgebauten Strecken und die ersten Rennen mit seinem Vater entfachten seine Leidenschaft und brachten ihn auf die Weltbühne. Im Alter von 15 Jahren wurde er Profi und holte sich nur drei Jahre später den UCI-Juniorenweltmeistertitel im Downhill. Kurz darauf stürzte sich Rude in die aufkeimende Disziplin Enduro.

Anstatt seinen intensiven und kraftvollen Fahrstil beim DH aufzugeben, passte Rude ihn an den Enduro-Sport an. Dieser aggressive Style hat dem Sport seinen Stempel aufgedrückt und das Potenzial der Enduro-Bikes und der Rider selbst unter Beweis gestellt. Rude gewann 2015 seine erste Weltmeisterschaft und wiederholte seinen Erfolg im darauffolgenden Jahr, womit er der erste Mann war, der einen Titel im Enduro-Sport verteidigen konnte. In dieser Saison ist er zum zehnten Mal dabei und erlebte mit, wie sich der Sport weiterentwickelte und mittlerweile zu einer festen Größe in der Mountainbike-Community geworden ist.

So fühlt sich ein Sieg an. © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool Richie und sein Team. © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool

Ich habe noch nicht entschieden, wie weit ich es treiben werde, aber ich denke, ich werde nächstes Jahr ein paar Rennen fahren. Richie Rude

Trotz seines wohlverdienten Urlaubs hat Rude nicht vor, in nächster Zeit die Füße hochzulegen und zu entspannen. Er wird bei den letzten beiden UCI Downhill World Cups in Snowshoe und Mont-Sainte-Anne definitiv in sein Renntrikot schlüpfen. Schon in der letzten Saison hatte er die MTB-Welt mit der Ankündigung überrascht, dass er wieder Downhill-Rennen fahren wird.

2 Min Richie Rude, Sound Of Speed Enduro World Series Champion Richie Rude gibt Vollgas!

Daneben wirkte er maßgeblich an der Entwicklung des neuesten Downhill-Bikes von YETI mit. "Ich dachte mir, dass ich die Tatsache ausnutzen sollte, dass ich gut fahre und dass ich diesen Erfolg auf andere Rennen übertragen kann", sagt Rude, der es genießt, wieder auf den schnellen und intensiven DH-Strecken unterwegs zu sein.

Jetzt, da der Druck, den Titel zu gewinnen, weg ist, kann er zu einer Disziplin zurückkehren, die er schon immer geliebt hat. "Ich habe noch nicht entschieden, wie weit ich es treiben werde, aber ich denke, ich werde nächstes Jahr ein paar Rennen fahren", betont er. Egal, wofür sich Rude entscheidet - Enduro oder Downhill - er wird sich weiter profilieren.

Ganz oben auf dem Podium. © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool