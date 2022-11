Die 5 besten Atemübungen für Läufer

Das Verhältnis zwischen Laufgeschwindigkeit und Sauerstoffaufnahme wird als "Laufökonomie" bezeichnet. Je effizienter du Sauerstoff in Vorwärtsbewegung umwandeln kannst, desto besser. Mit zunehmender Muskelarbeit wird mehr Kohlendioxid in deinem System produziert. Wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, um dieses Kohlendioxid auszuspülen, bildet sich Milchsäure, die Krämpfe, Muskelschmerzen und Kurzatmigkeit verursachen kann.

© Julien Blanc for Wings for Life World Run

Teilnehmer beim Wings for Life World Run in Le Fousseret, Frankreich

© Matthias Heschl for Wings for Life World Run

Diese Art der tiefen Bauchatmung stärkt dein Zwerchfell -- also die Muskeln, die für deine Atmung zuständig sind. Die Übung ist besonders hilfreich, wenn du eher flach atmest, was wiederum zu Verspannungen im Schulterbereich und zu Krämpfen oder Rückenschmerzen führt. Bei dieser Art der Atmung wird mehr Luft eingeatmet, was die Wahrscheinlichkeit von Seitenstechen verringert.

