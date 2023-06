Die goldenen Regeln für das Lauftraining in der Stadt

Nicht alle

haben das Glück, in einer natürlichen und ruhigen Umgebung trainieren zu können. In der Regel leben weit über 60 Prozent der Menschen eines Landes in urbanen Gebieten. Der Vorteil? Die vielen Orte, an denen man sich ein Red Bull für eine erfrischende Pause schnappen kann. Der Nachteil? Man ist nicht so ungestört wie auf einem einsamen Pfad in der Natur. Und weil die Laufbedingungen im Wald nicht dieselben sind wie im Stadtzentrum, haben wir den gefragten Laufcoach Greg Francomme gebeten, uns einige Tipps und Tricks zu verraten, damit das Training in der City nicht zum quälenden Ampellauf mutiert.