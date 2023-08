Ride 5 rast auf den Thron der Motorrad-Simulationen

Nach einem hervorragenden Abstecher in das Genre der Arcade-Rennspiele mit Hot Wheels Unleashed im Jahr 2021 haben sich die italienischen Entwickler von Milestone wieder voll auf ihre Kernkompetenz zurückbesonnen. Neben dem offiziellen Spiel zur Motorrad-Weltmeisterschaft , MotoGP 23 , geht auch die traditionsreiche Ride-Serie in die nächste Runde.

Ride 5 ist das erste Spiel des Studios, das exklusiv für die neuen Konsolen und den PC erscheint. Und das merkt man der realistischen Motorrad-Simulation deutlich an – nicht nur aus technischer Sicht.

01 Ein echtes Umfangsmonster

Die Norschleife bei Nacht und Regen ist die ultimative Herausforderung. © Milestone

Auch hinsichtlich der Spielmodi und des Umfangs legt der nunmehr fünfte Serienteil deutlich zu. Kernstück der Sim ist natürlich einmal mehr der Karrieremodus , in dem ihr mit einem eigens erstellten Fahrer oder einer Fahrerin um einen Platz ganz oben in der Rangliste kämpft.

Über 200 Events , unterteilt in vier Haupt-Akte und vier optionale, besonders schwierige Gruppen, stehen in der Karriere zur Wahl. Genretypisch startet ihr mit einem schwachen Motorrad, das ihr mit gewonnenem Preisgeld bis ins letzte Detail aufmotzen könnt.

Wie in Gran Turismo 7, Forza Motorsport und anderen Rennsimulationen wirken sich Upgrades realistisch auf Beschleunigung, Top-Speed, Fahrverhalten oder Bremsen aus und erhöhen die Leistungsklasse, die als Anforderung für bestimmte Meisterschaften dient.

Insgesamt stehen mehr als 270 Motorräder von 20 namhaften Herstellern zur Auswahl. Von leistungsstarken Straßenmaschinen der 1980er Jahre bis hin zu hochgetunten Rennmaschinen der 2020er Jahre, die allesamt mit einem realistischen Fahrverhalten punkten. Sogar einige Klassiker aus den Sechzigern sind mit dabei.

Gefahren wird auf insgesamt 44 realen und fiktiven Kursen rund um den Erdball. Mit von der Partie sind Kult-Strecken wie Mugello , Suzuka , Laguna Seca und sogar die legendäre Nürburgring Nordschleife .

Bikes und Formel 1 am Ring: Das ist Red Bull Formula Nürburgring

Red Bull Formula Nürburgring © Red Bull

Am 09. September bringen wir den Asphalt der legendären Nürburgring Nordschleife zum Glühen. Schnallt euch an für das Motorsport-Event des Jahres: Red Bull Formula Nürburgring bringt die Formel 1 zurück auf die Kult-Rennstrecke!

Freut euch auf Legenden des Motorsports auf zwei und vier Rädern und beeindruckende Show-Runs von Sebastian Vettel , Ralf Schumacher , Trial-Freestyle-Profi Adrian Guggemos oder den Red Bull Driftbrothers !

02 Realismus pur

Ride 5 punktet mit realistischem Gameplay © Milestone

Auch hinsichtlich des Gameplays wird Ride 5 seinem Simulationsanspruch vollends gerecht und dürfte Neueinsteiger im Genre der Motorrad-Rennspiele anfangs etwas überfordern. Bereits in den ersten Runden auf dem Asphalt macht der Racer unmissverständlich klar, dass hier jeder Fahrfehler gnadenlos bestraft wird.

Die Bikes fühlen sich schwer an und schieben bei der Kurvendurchfahrt nach außen. Vorder- und Hinterradbremse wollen getrennt voneinander eingesetzt werden, um selbst in maximaler Schräglage nicht den Grip zu verlieren.

Hinzu kommen die Lastwechsel beim Einlenken , was vor allem in schnellen Kurvenkombinationen erst einmal gemeistert werden will. Zumal Ride 5 die Realismus-Schraube dank neuer Physik-Berechnungen der Motorräder im Vergleich zum Vorgänger noch weiter anzieht.

Damit spielt die Motorrad-Sim in einer Liga mit anspruchsvollen Rennsimulationen wie Assetto Corsa und Co , was in einem äußerst befriedigenden Spielgefühl gipfelt, wenn man die Bikes erst einmal gemeistert hat.

Glücklicherweise feiern dank der überarbeiteten Fahrhilfen auch Neulinge schnell erste Erfolge. Wer mag, kann die Bremsen koppeln oder bei Lenkung und Beschleunigung auf eine KI-Unterstützung zurückgreifen.

Damit ist Ride 5 ein Stück weit einsteigerfreundlicher geworden und bietet damit den perfekten Einstieg in die Welt der Motorrad-Rennspiele. Wenn ihr doch mal aus der Kurve rutscht, greift ihr einfach auf die Rückspulfunktion zurück, um eure Fehler auszubügeln.

Kleine Geschichtsstunde: In unserem Film 'Racing Together ' lassen wir die Geschichte des Motorradrennsports Revue passieren. Von den frühen Anfängen bis zu den WM-Titeln von Überflieger Marc Márquez .

1 h 59 Min Racing Together Die Geschichte des Motorradrennsports wird mit ihren besten Fahrern dargestellt, von früheren Legenden bis zu den heutigen Stars.

03 Ride 5 Multiplayer mit Splitscreen und Crossplay

Online oder an einer Konsole: Im Multiplayer geht die Post ab © Milestone

Der umfangreiche Karrieremodus, anpassbare Ausdauerrennen und der Race Creator , in dem ihr eigene Events mit euren persönlichen Vorgaben zusammenschustert, sind die eine Sache. Doch Ride 5 hat auch im Multiplayermodus einige Neuheiten unter der Haube.

Lokal an einer Konsole könnt ihr nun zum ersten Mal seit dem zweiten Serienteil im Splitscreen an den Start gehen und um den Sieg kämpfen. Im Onlinemodus setzt Ride 5 zudem auf Crossplay-Unterstützung , dank der Spielerinnen und Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S gemeinsam gegeneinander antreten. Schade nur, dass die PC-Version außen vor bleibt.

Natürlich ist auch der beliebte Editor wieder zurück, in dem ihr die Bikes, Anzüge und Helme individuell lackieren und anpassen könnt. Die Eigenkreationen können ebenfalls online geteilt werden und das sogar plattformübergreifend.

04 Die Technik von Ride 5: Wirklich Next-Gen

Dynamisches Wetter, enormer Detailgrad: Ride 5 sieht hervorragend aus © Milestone

Konnte bereits der Vorgänger aus technischer Sicht überzeugen, legt Ride 5 vor allem grafisch noch einmal deutlich zu . Hier zahlt sich der Verzicht auf Umsetzungen für die vorangegangene Konsolengeneration spürbar aus.

Das beginnt bereits bei den Bikes selbst, die bis ins kleinste Detail ausgestaltet wurden. In Verbindung mit den detaillierten Strecken und den beeindruckenden Wettereffekten ist Ride 5 eines der schönsten Rennspiele, die aktuell erhältlich sind.

Dabei hat das dynamische Wetter nicht allein Auswirkungen auf die Optik, sondern spiegelt sich auch im Gameplay wider. So berechnet die Motorrad-Simulation unter Berücksichtigung des Wetters in Echtzeit die Temperatur und Beschaffenheit des Asphalts , was spürbare Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat.

In der Summe seiner Teile legt Ride 5 also in sämtlichen Belangen deutlich zu und begeistert dank behutsam angepasster Fahrhilfen sogar Genre-Neulinge mit dem erstklassigen Fahrverhalten.

Der gigantische Umfang und die beeindruckende Grafik machen die Motorrad-Simulation nicht nur zum besten Serienteil , sondern zum vielleicht besten Motorrad-Rennspiel schlechthin , das nicht nur Bike-Fans stundenlang an den Bildschirm fesseln dürfte.