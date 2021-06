Downhill-Wundertüte

Vor einigen Jahren bescherten uns Ubisoft die wunderbar entschleunigte Wintersport-Simulation Steep, die uns nach Belieben auf den Gipfeln dieser Welt cruisen ließ. Mit Riders Republic versetzen die Publisher das Konzept nun in eine abgedrehte Welt, in der Tempo, Tricks und Torheit dominieren. Darum solltet ihr euch das Stunt-Spektakel nicht entgehen lassen.

