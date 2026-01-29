© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Radsport
Mach dich bereit für den Kalender der Straßenradklassiker 2026
Bevor die Grand Tours 2026 starten, eröffnen die legendären Frühjahrsklassiker die diesjährige Radsportsaison. Hier erfährst du, wann sie stattfinden und was sie so besonders macht.
Mit Primož Roglič, Remco Evenepoel und Florian Lipowitz verfügt das Red Bull - BORA - hansgrohe Team über einige der besten Radprofis der Welt. Doch bevor bei den drei Grand Tours um Ruhm und Gelb gekämpft wird, entfachen die legendären Frühjahrsklassiker das erste große Feuer der Straßensaison.
Bei 18 Rennen – darunter die fünf Radsport-Monumente Mailand–San Remo, Flandern-Rundfahrt, Paris–Roubaix, Liège-Bastogne-Liège und Il Lombardia – gehen die Fahrer in den Eintagesklassikern ans absolute Limit. Sie kämpfen gegen Weltklasse-Konkurrenz, unberechenbares Wetter und brutal wechselnde Straßenverhältnisse. Diese epischen Duelle auf Asphalt und Kopfsteinpflaster darfst du auf keinen Fall verpassen! Wirf unten einen Blick auf den Klassiker-Kalender 2026.
01
Der Kalender der Radklassiker 2026
Name
Date
Location
Omloop Het Nieuwsblad
28. Februar
Belgien
Kuurne–Bruxelles–Kuurne
1. März
Belgien
Strade Bianche
7. März
Italien
Trofeo Alfredo Binda
15. März
Italien
Nokere Koerse
18. März
Belgien
Grand Prix de Denain
19. März
Frankreich
Milan–San Remo
21. März
Italien
E3 Saxo Classic
27. März
Belgien
Gent–Wevelgem
29. März
Belgien
Dwars door Vlaanderen
1. April
Belgien
Flandern-Rundfahrt
5. April
Belgien
Scheldeprijs
18. April
Belgien
Paris-Roubaix
12. April
Frankreich
Flèche brabançonne
17. April
Belgien
Amstel Gold Race
19. April
Niederlande
La Flèche Wallonne
22. April
Belgien
Liège-Bastogne-Liège
26. April
Belgien
Il Lombardia
10. Oktober
Italien
02
Die Monumente des Radsports
Die fünf fettgedruckten Termine im Kalender oben sind die weltberühmten Monumente des Straßenradsports. Sie gehören zu den ältesten (die ersten Ausgaben stammen aus den Jahren 1894 bis 1913), schwierigsten und prestigeträchtigsten Straßenradrennen überhaupt und haben eine ganz besondere Anziehung für Profis und Fans gleichermaßen.
Mailand-San Remo - 21. März
Mailand-San Remo ist der erste Klassiker des Jahres und auch der längste. Mit 289 km ist es sogar das längste Eintagesrennen im Radsportkalender. Es findet Ende März statt und führt, wie der Name schon sagt, von Mailand nach San Remo an der ligurischen Küste. Die Strecke ist eher flach, was häufig zu Siegen von Sprintern oder sogenannten Puncheuren führt.
Die Flandern-Rundfahrt - 5. April
Bei der Flandern-Rundfahrt heißt es Abschied nehmen von den mediterranen Temperaturen und dem Panoramablick auf das Ligurische Meer. Stattdessen gibt es wechselhaftes belgisches Wetter, glitschiges Kopfsteinpflaster und kurze, steile Anstiege, bei denen Angriffe und Rennstrategie zählen. Kurz gesagt: Es ist jedes Jahr eines der spektakulärsten Rennen und so unberechenbar, dass es noch kein Fahrer geschafft hat, es mehr als drei Mal zu gewinnen.
Paris-Roubaix - 12. April
Wenn du dir nur ein einziges Radrennen im Jahr ansiehst, dann sollte es Paris-Roubaix sein. Das berühmteste und brutalste Eintagesrennen aller Zeiten, die "Hölle des Nordens", ist bei weitem das körperlich anstrengendste der Frühjahresklassiker, denn es gibt rund 30 knallharte Kopfsteinpflasterabschnitte, die Dutzende von Reifenpannen verursachen und bei feuchtem Wetter am Renntag spiegelglatt werden.
Die Fahrer müssen sowohl mentale als auch körperliche Härte mitbringen, wenn sie das Ziel im Velodrom von Roubaix erreichen wollen – meist völlig mit Schlamm und Staub bedeckt. Mathieu van der Poel, ein Weltklasse-Radcrosser, Straßenprofi und MTB-Fahrer, hat die letzten drei Ausgaben gewonnen – ein Beleg für seine unglaubliche Vielseitigkeit.
Liège-Bastogne-Liège - 26. April
Zurück in Belgien steht mit Liège-Bastogne-Liège das älteste aller Radsport-Monumente auf dem Programm, erstmals ausgetragen 1894. Auf der beständig welligen Ardennen-Route triumphieren oft echte Kletterer und Grand-Tour-GC-Fahrer wie Primož Roglič und Remco Evenepoel von Red Bull – BORA – hansgrohe, die hier beide schon ganz oben standen.
Il Lombardia - 10. Oktober
Und zum Saisonausklang geht es nach Bella Italia -- zum Giro di Lombardia. Wie Liège-Bastogne-Liège ist das Rennen besonders bei starken Kletterern beliebt, mit hügeligen Passagen rund um den Comer See in den Alpenausläufern. 2025 siegte Tadej Pogačar vor Remco Evenepoel – vielleicht dreht sich 2026 der Spieß um.